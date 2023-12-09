兩電風電場不獲批興建　謝展寰稱會把關　料未來電費加幅低於通脹

兩電明年起下調淨電費，但料計及未來興建發電場等計劃，料下一個五年發展計劃會令電費上升。環境及生態局長謝展寰今（9日）表示，兩電提出在港建立大型海上風力發電場，雖能夠減碳，但考慮到價格高於其他選項，因此政府考慮後未批准海上風力發電場投資。



他續指，兩電的投資由政府把關及批准，會平衡各方因素要求採用價格最低的發電選項，相信若燃料費無太大波動，基本電價加幅會低於以往，並控制在通脹水平之下。



環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/盧翊銘攝）

謝展寰今早出席電台節目回應兩電電費，稱兩電投資均由政府把關及批准，政府會平衡安全、清潔和低碳等因素後，要求兩電採用價格最低的發電選項。

他舉例指，兩電提出在港建立大型海上風力發電場，雖能夠減碳，但考慮到價格高於其他選項，包括將煤轉為天然氣及加大來自內地核電供應，因此政府考慮後未批准海上風力發電場投資。

謝續說，兩電未來五年發展計劃開支實際比上一個五年少，預料如果燃料費沒有太大波動，基本電價加幅會低於以往，並控制在通脹水平之下。

兩電早前拒絕降低8%的准許利潤，問及兩電加價是否想加就加，不需理會經濟狀況，謝稱不認同説法，強調香港是行普通法的開放型經濟社會，要尊重已有協議，按合約和機制辦事，對營商環境亦有好處。

至於中期檢討引入針對大型供電中斷事故的罰款制度，但保留事故後復電獎賞，被批是「對沖」獎勵並非懲罰，謝則稱，獎罰目的不同，不會互相抵消，又稱倘無獎勵作誘因，兩電對修復時間及電力供應穩定度或會「冇咁緊張」。

另外，香港明年4月起會落實垃圾徵費，謝展寰稱，會讓市民和物管公司有足夠時間適應，故法例實施後半年是一個過渡期，只作勸諭及警告，不會發定額罰款告票，政府會確保宣傳到位，並可在管理處、超市及便利店等方便市民的地點，購買指定垃圾袋。

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