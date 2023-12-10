電費｜謝展寰料戰爭影響減　料明年燃料費微跌　電費不會明顯上升

兩電明年下調淨電費，主因與燃料費下調有關，環境及生態局局長謝展寰今早（10日）在電視節目指，無法確保未來一年的燃料價不上升，但認為在估算時已用較保守、保險的方式，另外戰爭帶來的影響現已平伏，相信來年燃料價格會再輕微下跌，相信明年電費不會再明顯上升。



提到兩電同意當燃料費急升，會提供電費紓緩，他指這一步非常重要，因能將社會責任放入協議內，他希望屆時能為一些最有需要的群體，分擔一半電費。



環境及生態局局長謝展寰在電視節目指，無法確保未來一年的燃料價不上升，「我哋無水晶球。」但認為在估算時用的是較保守的方式，又指燃料費現時並未回到疫情前水平，不過已從高位下跌約五、六成，他稱曾有一段時間擔心戰爭影響，事實上確是有過短暫影響，惟現時平伏，相信未來燃料價格會再輕微下跌，相信明年電費不會再明顯上升。

他又形容，政府與港燈、中電檢討達成的結果「算係平衡嘅結局」，又指兩電同意當燃料費急升，總電費與同年1月相比增幅分別逾20%、及10%時，會提供電費紓緩，認為這一步非常重要，因為電力公司不止承認有社會責任，亦能將這些社會責任納入協議。他希望屆時能為一些最有需要群體分擔一半電費。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片／蘇煒然攝）

被問及就上述分擔機制，為何是以總電費、而非針對燃料費作計算。謝展寰解釋，若針對燃料費計算，相關門檻亦會提高，與現時的機制無分別，當局只是採用一個較簡單的計算方式去處理。

他又指，長遠會向內地買電，希望藉以避免國際能源價格變化，也相信相對通脹，電費可以比現時的下降。他都提到兩電也會有發展計劃就氫能作細小規模試驗，他稱並不會影響電費，並希望這些試驗能為將來做好準備。

料垃圾徵費要「長期作戰」 改變市民行為

就明年4月實際的垃圾徵費，被問到相關宣傳不及區選，謝展寰隨即說區選屬一次性，垃圾徵費的策略宣傳與區選也不同，又認為垃圾徵費本身也能推動人去改變行為，「一收佢錢，佢成個醒咗。」

他續稱，現時垃圾徵費的討論開始多，相信未來會更多，而觀乎過去，關於環保的條例生效後，人們才會關注，所以生效後會有6個月時間讓市民適應及學習，希望以「長期作戰」 慢慢改變市民的行為與文化。

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