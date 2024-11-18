颱風萬宜天文大潮｜城門河水位3.45米市民玩水上單車　大埔同水浸

熱帶氣旋萬宜及東北季候風「混合」，剛遇上天文大潮，今晚（18日)未有狂風暴雨下，多區水位已暴漲。除大澳外，沙田城門河及大埔林村河一帶也出現河水倒灌而造成的水浸，其中河旁的單車徑完全被河水淹沒，行人隧道猶如一條小河。



現場所見，城門河沙燕橋水位已接近海圖基準面以上為3.45米（mCD），水流淹過行人隧道，有市民在水浸的行人隧道內玩起「水上單車」。大埔林村河附近的行人隧道也有河水倒灌，水位有小腿高度。



沙田城門河水位上漲，有數名年輕人見行人隧道水浸，沿水流玩起「水上單車」。（洪戩昊攝）

沙田城門河水位上漲，有一批市民見水位到腳踝至小腿位置，索性脫掉鞋襪，赤腳涉水而行。（洪戩昊攝）

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受天文大潮影響，雖無落雨，但沙田城門河水位高漲，《香港01》記者晚上10時許在現場視察，城門河河水流入地面，隨地勢急湍地沖到行人隧道，水位約到小腿位置，也有水流到河畔岸上。

根據現場渠務署顯示屏所見，現時水位接近海圖基準面以上3.45米（mCD），但距離超強颱風天鴿與山竹時尚有一段距離。不少居民路過見狀紛紛抽出手機「打卡」，也有夜跑市民一於懶理，繼續沿河略跑步。

另有數名年輕人見行人隧道水浸，沿水流玩起「水上單車」，更稱「去對面河玩下」；另有一批市民見水位到腳踝至小腿位置，索性脫掉鞋襪，赤腳涉水而行。

剛放工的陳先生躊躇良久後終決定脫下鞋子、澗水而行。（洪戩昊攝）

不願出鏡的李先生本來要經行人隧道回家，但因水浸無法通行。他表示，事先完全不知道城門河有水浸風險，「知道我就唔出嚟啦」。被問及有關部門是否可以提早通知，他回答：「有通知你都未必會上網睇，呢啲嘢冇得講。」

剛放工的陳先生同樣要經行人隧道回家，卻發現行人隧道兩端也水浸，躊躇良久後終決定脫下鞋子、澗水而行。他同樣對有關部門表示諒解：「唉，好難講嘅。」

林村河近大埔文娛中心附近一個行人隧道出現水浸，水位能達小腿位置。（讀者Iris提供）

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大埔也是另一水浸災區，林村河近大埔文娛中心附近一個行人隧道出現水浸，有市民穿高桶水鞋行過，水位能達小腿位置。

天文台網站顯示至晚上約10時半，大埔滘一帶水位高達海圖基準面以上3.52米。

東北季候風及萬宜共同影響下，11月18日天文大潮水位高位平常。(天文台圖片）

▼鯉魚門水浸情況▼