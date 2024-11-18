颱風萬宜天文大潮｜多區水浸　鯉魚門水深及膝　居民孭長者涉水行

受強烈熱帶風暴萬宜影響，天文台發出一號戒備信號，並提醒今明兩日（18及19日）正值天文大潮，在萬宜與東北季候風共同影響下，香港個別沿岸低窪地區在今晚10時至午夜出現水浸。《香港01》記者今晚到鯉魚門視察，雖然渠務署已提早設擋水板，但晚上10時前後水位逐步上升，區內水尺顯示升至接近海圖基準面上3米，淹沒路面，有居民走近擋水板檢查，可見該處水深已及膝。大批消防、民安隊到場協助，居民亦互相幫助，有人背起長者涉水而行。此外，沙田城門河、大埔、大澳及將軍澳等多處，同樣有地方出現水浸。



正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，水深及膝。（左朗星攝）

海水亦將不少垃圾推往鯉魚門岸邊，而一些內街亦有部分路面被水淹浸，亦有水從渠口湧出，形成一個個小型噴泉。

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，有水從渠口湧出，形成一個個小型噴泉。（左朗星攝）

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，消防及民安隊到場協助。（左朗星攝）

居民陳先生家門設有擋水板，不擔心今次家園被淹，「頂得順，因為始終無風，係水大咋嘛，如果有浪就不得了喇，有浪玻璃頂唔順。」他又指，2018年山竹襲港導致爆玻璃，外面平台全被風吹毀，「全部啲水入晒嚟，呢個水板我老婆個老闆幫我做嘅，而家唔拆架喇，就靠佢頂住！」

鯉魚門居民陳先生在住所面向海的門設置高度及腰擋水板，並以玻璃膠加固，他稱由於目前風勢不強，相信擋水板「頂得順」。（左朗星攝）

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至於以往亦常出現水浸的沙田城門河，今晚受天文大潮、萬宜與東北季候風影響，未到晚上10時前已經泛濫，河邊單車徑被淹沒。從現場照片見到，有市民走近查看卻不欲「濕腳」，唯有走上花槽邊的石壆暫避。

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，水深及膝，水尺則顯示水位已達海圖基準面以上近3米。（左朗星攝）

另外，大埔亦有行人隧道水浸，有網民在社交平台上載照片，指在遠處已聽到水浸警報系統發出的「咇咇聲」警報，又稱見到有人踩單車衝過隧道，水深浸過半個車轆。

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，有居民背起長者，自己則只穿襪子涉水而行。（左朗星攝）

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門居民設置擋水板，希望減低水浸的玻璃，擋水板外海水洶湧而至。（左朗星攝）

天文台表示，鰂魚涌及大澳的水位已比正常潮水升高約0.3米，海水高度仍繼續上升。受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在今晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，呼籲市民採取適當預防措施。

正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，鯉魚門出現水浸，籃球場部分地面亦被淹波。（左朗星攝）

按照最新預測，萬宜明早會在本港以南約400公里掠過，天文台指一號戒備信號會至少維持至明早10時。除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發三號強風信號的機會較低。

▼颱風萬宜天文大潮．沙田及大埔水浸情況▼



正值天文大潮，加上強烈熱帶風暴萬宜和東北季候風的共同影響，沙田城門河泛濫，河邊單車徑被水淹沒。（讀者提供）