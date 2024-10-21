遼寧二界溝海水倒灌致內澇　低窪區居民急撤離　與天文大潮有關？

10月21日，遼寧盤錦市大窪區二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸，低窪處的房屋被水淹，有居民站在高處避險。盤錦海事局工作人員稱，此次海水倒灌或為漲潮導致，是季節性現象。大窪區應急局工作人員表示，暫未收到人員傷亡報告。



網傳影片顯示，街道內澇嚴重，水深及腰，有市民涉水而行；沿街店舖進水，物品遭受浸泡，多車被水淹沒，低窪地區、碼頭附近的居民家被淹。

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，大量雜物隨水漂至居民家門前。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，街道內澇嚴重，水深及腰，有市民涉水而行。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌。（影片截圖）

當地政府多部門啟動應急響應，協助居民排水疏澇，救援隊駕駛氣墊船疏散撤離低窪地區的村民至安全地方。

盤錦市海事局工作人員介紹，10月21日早上的潮水比較大，也比較突然，這次的海水倒灌屬於季節性現象。遼寧省氣象部門發布預警，22日凌晨至夜間，渤海北部、中部等地將有9至10級陣風。

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，低窪處的房屋被水淹。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸，有居民站在高處避險。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸。（影片截圖）

遼寧盤錦市二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸。（影片截圖）

除了遼寧盤錦，福建廈門、江蘇南通等地近日亦出現海水倒灌現象。中央氣象台正研級高工周冠博分析，此現象與天文大潮有關。

據介紹，天文大潮通常在農歷的滿月和新月期間出現，此時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。例如，廈門海域的天文大潮通常在農歷八月和九月月圓之後數天出現，最高潮位可能超過藍色警戒潮位（700cm），並會持續幾天。影響範圍主要在沿海低窪地區，這些區域在高潮位時可能會出現海水漫堤現象。