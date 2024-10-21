遼寧二界溝海水倒灌致內澇 低窪區居民急撤離 與天文大潮有關？
撰文：林芷瑩
出版：更新：
10月21日，遼寧盤錦市大窪區二界溝海水倒灌，部分街道嚴重水浸，低窪處的房屋被水淹，有居民站在高處避險。盤錦海事局工作人員稱，此次海水倒灌或為漲潮導致，是季節性現象。大窪區應急局工作人員表示，暫未收到人員傷亡報告。
網傳影片顯示，街道內澇嚴重，水深及腰，有市民涉水而行；沿街店舖進水，物品遭受浸泡，多車被水淹沒，低窪地區、碼頭附近的居民家被淹。
當地政府多部門啟動應急響應，協助居民排水疏澇，救援隊駕駛氣墊船疏散撤離低窪地區的村民至安全地方。
盤錦市海事局工作人員介紹，10月21日早上的潮水比較大，也比較突然，這次的海水倒灌屬於季節性現象。遼寧省氣象部門發布預警，22日凌晨至夜間，渤海北部、中部等地將有9至10級陣風。
除了遼寧盤錦，福建廈門、江蘇南通等地近日亦出現海水倒灌現象。中央氣象台正研級高工周冠博分析，此現象與天文大潮有關。
據介紹，天文大潮通常在農歷的滿月和新月期間出現，此時太陽和月亮的引潮力最大，導致海水水位升高。例如，廈門海域的天文大潮通常在農歷八月和九月月圓之後數天出現，最高潮位可能超過藍色警戒潮位（700cm），並會持續幾天。影響範圍主要在沿海低窪地區，這些區域在高潮位時可能會出現海水漫堤現象。
6萬年一遇 紫金山-阿特拉斯彗星現身 附觀測指南深圳肉眼可見瘋傳江西「天降火球雨」多處有人目擊 官方口徑一致：不是很了解安徽小區突遭河水倒灌 水深及腰大量汽車報廢 居民連夜被轉移「血色天空」再臨浙江 地方氣象局解釋：神秘異象竟和魷魚有關？北京天空現絢麗火燒雲獲封「世紀晚霞」 雲層界限分明專家釋疑