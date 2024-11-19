47人案判刑｜鄒家成何桂藍為何重判？墨落無悔加刑　無求情無減刑

民主派初選案47人案，鄒家成被判囚7年9個月，何桂藍被判囚7年，是僅次於「首要分子」、刑期10年的戴耀廷。

法官在判辭指，鄒家成是「墨落無悔」聲明書發起人，認為他盡全力想約束初選參加者，以確保戴耀廷的謀劃成功，故聲明書是加刑因素，但接納鄒家成對法律無知，酌情減刑3個月。

曾被法官指是「最為激進參選人」的何桂藍，判辭中只有三段關於她的內容，法官指她被審訊後定罪，沒有求情。



47人顛覆案專頁

47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）

鄒家成判刑僅次於戴耀廷 墨落無悔加刑

「墨落無悔」聲明書發起人之一鄒家成，受審後被判囚7年9個月，是繼案中「首要分子」戴耀廷後，刑期最重的被告。法官明言聲明書是加刑因素，認為聲明書或許對戴耀廷的謀劃作用不大，但鄒家成盡全力想約束初選參加者，以確保戴耀廷的謀劃成功，並形容戴的謀劃宏大。

出席所有協調會 接納對法律無知

法官指，鄒家成不是組織者或首要分子，應被列為積極參加者。鄒家成出席了所有協調會議，有參加初選論壇，亦出席由抗爭派舉辦的記者會。

法官採納8年作為量刑起點，但接納鄒家成對法律無知，酌情減刑3個月，最終刑期為7年9個月。鄒家成早前承認七一立會暴動案被判囚5年1個月，法官指兩案無關聯，是獨立事件，將刑期全數分期執行。

求情指信民選政府終有一日降臨香港

鄒家成求情時指，仍堅持初心不變，仍相信民主和法治，亦相信為香港人服務的民選政府終有一日會降臨香港。他又指不是反中，而是反對不公義的制度。

鄒家成在47人案中，被判囚7年9個月，法官指他在謀劃中比其他參選人更積極。（資料圖片／張浩維攝）

今年27歲的鄒家成，在案發時於香港都會大學修讀護理系，現已畢業，曾於醫院任職。鄒家成就讀中學時曾參加雨傘運動，惟運動的終結令他質疑和平手段是否能爭取民主。他認為自己是本土派，曾於訪問中表示，參選立法會是為宣揚「香港民族」理念、爭取「五大訴求」、執行議員監察與制衡政府的職務等。

2019年，反修例運動爆發，鄒家成於當年的7月1日遊行後，與示威者一同進入及佔領立法會。鄒家成於同年底參加區議會選舉，出選沙田的大圍選區但落敗。

2020年，鄒家成表示有意出選當年的立法會選舉，民主派人士亦於5月的新界東協調會議上，達成以具約束力的初選選出參選代表的共識，及認同以否決財政預算案的方法逼使政府回應五大訴求。

2020年7月，多名參選加民主派初選的抗爭派人士抗爭派回應初選投票結果。（資料圖片／李澤彤攝）

2020年6月，戴耀廷召開記者會交待民主派初選細節，指不會要求參選人簽署共同綱領。不過，鄒家成認為，共同綱領是參選人合作的基礎，亦達致抗爭陣營光譜的最大公因數，不應失信選民，故提出了「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」。鄒家成曾在庭上供稱，「墨落無悔」聲明是由他及同案被告張可森及梁晃維發起，聲名獲多名參選人簽署。

鄒家成最後於新界東的初選中，取得16,758票，以第五名出線，惟當年政府以疫情為由，延後了立法會選舉。2021年1月，鄒家成因初選案被警方以顛覆國家政權罪拘捕，2月再因2019年佔領立法會事件，被警方以暴動罪拘捕。

2024年3月，鄒家成被裁定暴動罪成，被判囚5年1個月。

「最激進」何桂蘭判辭篇幅短 無求情判七年

同屬抗爭派的被告何桂藍，判辭篇幅僅三段，法官指何被審訊後定罪，沒有求情，判她入獄7年。法官早前於裁決時指，何是其中一名最為激進的參選人，她想變更本港的現有政治制度，並反對「一國兩制」。

清華大學畢業 曾任《立場新聞》記者

33歲的何桂藍曾於北京清華大學修讀文學系，原本任職記者。2019年反修例運動爆發後，她曾以《立場新聞》記者的身份，採訪同年7月1日的佔領立法會事件，直播訪問為守的示威者，曾在聽到其中一名示威者的說話後落淚。

2020年7月，於民主派新界東初選出線的何桂藍，報名參選立法會選舉。（資料圖片／盧翊銘攝）

2019年7月21日，元朗港鐵站發生無差別襲擊事件，當時何桂藍亦以《立場新聞》記者的身份到現場直播，期間被一名身穿橙色恤衫的中年男子追趕，及用武器襲擊，何桂藍當時倒地尖叫。

2020年5月，監警會發表報告，針對元朗無差別襲擊事件，批評警方警覺性不足，沒有及早澄清警黑勾結傳言，導致其後被放大成示威的催化劑。何桂藍其後以「我的第一手真相」，以Facebook直播方式回應監警會報告，批評報告扭曲事實。

2020年6月，何桂藍宣佈參加民主派新界東立法會初選。（何桂藍Instagram截圖）

何桂藍後來辭去記者職務從政，並於2020年6月宣佈參加民主派新界東立法會初選，指「我除低記者證，係希望能夠成為一個抗爭者，同各位香港人同行，一齊面對我哋共同嘅命運。」她亦有簽署「墨落無悔」聲明。

何桂藍於民主派新界東初選中，取得26,802票，以第一名出線。不過，她報名參選立法會後在2020年7月宣布，收到新選舉主任來信，指她並非真確地及誠意地擁護《基本法》，裁定提名無效，政府後來亦延後了選舉。

何桂藍於2021年1月，因初選案被警方以顛覆國家政權罪拘捕，同年2月起被還押，一直不獲保釋。

黃之鋒認罪 獲扣減三分一刑期

另外創立學民思潮、香港眾志的黃之鋒，判監4年8個月。就黃之鋒，判辭指黃有多項案底，事發於2016至2023年。判辭引述辯方求情，法庭應區分黃與其他具領導角色的被告，主張黃屬積極參加者，辯方亦呈上由黃母、神職人員和黃的前老師所寫的求情信，冀法庭寬大判刑。

黃之鋒認罪，獲扣減三分一刑期，最終判囚4年8個月。