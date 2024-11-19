47人案判刑名單｜刑罰分三級　首要分子戴耀廷可囚10年至無期徒刑

民主派初選案是本港首宗涉及顛覆國家政權罪的案件，今早(19日)將在西九龍法院判刑。根據《國安法》條文，刑罰設「三級制」，第一級的「首要分子」，最少須判囚10年，最高可被判無期徒刑；第二級的「積極參加者」，會判3至10年監禁；第三級的「其他參加者」，則可判3年以下的刑罰。

控方認為組織策劃者應屬第一級，但45名被告中，無人自認屬這一級別，被控方指是主要組織者的戴耀廷，更指三級制不適用於本案，即使要用，他認為應只屬第三級，並建議法官判他入獄2年。



47人顛覆案專頁

45名被告被裁定串謀顛覆國家政權罪成，《國安法》就干犯顛覆國家政權罪，有列明判刑指引：

對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；對積極參加的，處三年以上十年以下有期徒刑；對其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 《國安法》第22條

控方認為組織策劃者應屬第一級

案件早前求情時，副刑事檢控專員萬德豪認為組織謀劃者應屬第一級的「首要分子或罪行重大」，不然則違反常理，積極參與的被告則屬「積極參加者」，若不屬上述兩者，才應被視為「其他參加者」。

戴耀廷等3人認為三級制不適用

代表戴耀廷的資深大律師黃繼明指，本案以串謀罪定罪，而非《國安法》第22條，認為三級制和其最低刑期不適用於本案，認為應根據串謀罪條文。代表袁嘉蔚和馮達浚的資深大律師祁志，亦持相同看法。

戴耀廷認為判刑三級制不適用於本案，即使要使用，他亦只屬第三級。

同被指是組織者的區諾軒，未有指他應屬那一級，只強調他有出庭作供，希望能獲一半減刑 。(資料圖片)

戴耀廷吳政亨認為只屬第三級

多名被告求情時認為他們只屬第三級的「其他參加者」，包括戴耀廷，雖然戴曾被法官指為「35+」計劃大腦和主要推手，但戴稱他籌劃初選時《國安法》仍未生效，故他未有違法，戴又沒有參與初選，故應只屬其他參加者，若以3年為量刑起點，他認罪獲扣減，應只判囚2年。另外，曾發起「三投三不投」運動而被指是組織者的吳政亨，亦認為他應只屬第三級。

另3名組織者強調曾作證應獲減刑

沒有被告認為自己屬第一級的「首要分子」，被指是「組織者」的被告中，趙家賢認為他只屬第二級，區諾軒和鍾錦麟，沒有提他們應屬那一級別，但3人均有強調他們有出庭作供，認為他們應獲一半減刑。

黃之鋒胡志偉等認為應屬第二級

其他被告如：黃之鋒、譚文豪、胡志偉、王百羽等，認為他們應屬第二級別的「積極參加者」。毛孟靜亦強調她沒有參與組織，亦沒有向他人施壓，認為量刑起點應介乎監禁5至6年。其他被告：鄭達鴻、徐子見、譚得志和林景楠等，認為他們屬第三級的「其他參加者」。彭卓棋、梁晃維、岑敖暉、尹兆堅、岑子杰、梁國雄等，沒提及他們應屬那一級。

45名有罪被告的求情

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初選案時序。(詳看下圖)

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案情回顧（詳看以下４文）

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

案件編號：HCCC69-70/2022