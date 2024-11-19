47人案戴耀廷判刑｜刑期最重囚10年　官指為計劃大腦兼主要推手

47人案，45人顛覆國家政權罪成。判得最重的是港大法律系前副教授戴耀廷，判囚十年。法庭裁定他是刑罰第一級的「首要分子」，15年監禁為量刑起點，認罪可扣減三分一。法官指，戴耀廷是「35+」初選的主要組織者，法官在裁決時形容戴是計劃的大腦，指他是主要推手，他發表的「攬炒十步」是「提倡革命」。

控方並認為，主要組織者應被視作刑罰第一級的「首要分子」，判刑要在10年以上的級別；但他求情時認為，自己屬於刑期最低級別的「其他參與者」。



47人顛覆案專頁

裁定為「首要分子」 15年為量刑起點

法庭訂出每一名被告的量刑起點時，己考慮過謀劃的性質非暴力。法庭根據第一至第四被告（戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟）各自在謀劃中的角色和參與程度，裁定他們是「首要分子」。法庭採納15年監禁為第一至第三被告的量刑起點，第四被告則為12年。

各被告都因為及早認罪，可得到既有的三分一減刑。區諾軒、趙家賢、鍾錦麟協助控方在審訊中作證、對法律無知及過往在公職服務上有貢獻，法庭再扣滅他們的刑期。每一名被告的滅刑幅度視乎各人求情理由和情況而不同。

法庭裁定，戴耀廷：監禁10年；區諾軒：監禁6年9個月；趙家賢：監禁7年；鍾錦麟：監禁6年1個月。

指戴耀廷「攬炒十步」提倡革命

法官指部份被告稱他們不知道初選是違法，他們接受部份被告說法，但不包括戴耀廷及楊岳橋，因他們都是律師，並且堅定地推動初選，將他們的想法推銷予他人，故不會有任何減免。

戴耀廷在求情信指，「攬炒十步」並非為政治目的，但法官認為若他只是發表一篇文章或許如此，但他持續就「攬炒十步」發表多篇文章，是提倡革命（Advocated for a revolution）

戴提出民主派要辦協調機制

庭上證供顯示，戴於2020年1月的一場飯局中，提出民主派需要設立協調機制，目標是要取得立法會過半，「35+」的議席。他和區諾軒於同年2至3月起，開始接觸有意參加初選的民主派人士，又在各區開協調會議，戴並準備協調會議文件，在各區取得共識後，在同年7月舉行初選。

辦初選期間發表攬炒論

戴辦初選期間，又曾發表多篇與「攬炒」有關的文章，包括《真攬炒十步 這是香港宿命》。戴在文中提出「攬炒十步」，最終一步是：令西方國家對中國實施政治及經濟制裁。

案情精讀，詳看下文

戴耀廷是一名法律學者，亦很關注香港的民主發展。（資料圖片）

戴曾是基本法諮詢委員會成員

現年60歲的戴耀廷，畢業於拔萃男書院，之後升讀港大法律系，曾赴倫敦大學取得法律碩士。他於1987年以專上學生代表身份，加入基本法諮詢委員會，畢業後在港大法律係任教。作為法律學者，戴的研究範圍包括《基本法》、憲法與政治、人權法和中國憲政發展等。

發起佔領中環 佔中三子之一

戴耀廷於2013年，提出「佔領中環」運動，以爭取普選。翌年9月，由學聯及學民思潮發動的學界罷課演變成衝突，由戴、陳健民、朱耀明三名被指是「佔中三子」的人，同月28日凌晨啟動「佔領中環」，示威者佔領中環至金鐘一帶的主要道路，直至同年12月警方清場，行動才宣告結束，戴最後因公眾妨擾罪成，被判囚16個月。他於2020年被港大解僱，離開任教逾20年的法律系。

戴耀廷、陳健民及朱耀明(由右至左)被稱是「佔中三子」。(資料圖片)

曾提出雷動及風雲計劃

此外，戴於2016年和2017年，有就立法會選舉提出「雷動計劃」和「風雲計劃」，前者推動非建制的選民，在立會選舉策略投票，後者計劃培訓「政治素人」，以參加2019年的區議會選舉，填補無泛民競逐的「白區」。惟他為宣傳「雷動計劃」在報章刊登廣告，引致選舉開支未有申報，再惹官非。他承認4項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪，被判囚10個月。

保釋等候上訴期間辦初選

2019年6月反修例運動引發警民衝突不絕，坊間高呼撤回暴動定性和雙普選等五大訴求，當時正就公眾妨擾罪服刑的戴，獲上訴庭批次保釋。他在等候上訴期間，開始撰文重提「立會奪半」，認為是走向真普選重要的一步。他於2020年舉辦民主派初選，期間有提出當選人取得議席後，會無差別否決預算案，以迫政府回應五大訴求。該初選於同年7月初舉行，有逾61萬選民投票。

控方指，戴等人參與初選時的協議，目的是要顛覆國家政權，有47名涉組織及參與的人被控，最終有45人有罪。

31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

45名罪成被告的求情。

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

案件編號：HCCC69-70/2022