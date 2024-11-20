銀行高層涉4圖姦前下屬　半夜被邀上家睡覺　事主稱不覺是暗示

由內地來港56歲銀行男高層，涉酒後一夜4度企圖強姦內地前女下屬案續審，女事主X今（20日）在高等法院續接受辯方盤問，辯方指被告在凌晨2時許，叫X到其寓所睡覺，X會否覺得是暗示，X不同意，並稱有些人喝醉後喜歡炫耀，故未有擔心安全。她又稱送被告其住所後，她原本打算順路回家，但被告邀她留宿，又稱有畫想給她看，她不想以小人之心度君子之腹，遂用行動去證明她相信被告。



被告張進国，56歲。他被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號某單位，四度企圖強姦女子X。

被告張進国否認4項企圖強姦罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

指被告酒後曾在路邊小解

辯方今續對X伯盤問，X稱被告當晚飲酒後步履不穩，並曾在路邊小解，辯方質疑X今天才首次提及此事，問X是否邊作供邊杜撰，X即提高聲線稱她可對天發誓她親眼見到。

X認年近40有社會經驗

辯方續問，被告在凌晨2時叫X到其寓所睡覺，X是否覺得被告沒有任何暗示？X同意她當時近40歲，社會經驗豐富。辯方續問被告似是千方百計地用借口叫X跟他回家，X不同意，並稱有些人喝醉後喜歡炫耀，她當時完全不擔心自己的安全。X同意，從閉路電視片段可見，被告能自己撳𨋢，反映被告沒醉或不能自己上樓。

想用行動去證明她相信被告

X又稱，她沒想過被告叫她回家睡覺的目的，也根本沒想過被告想與她共度良宵。假如她沒隨被告下車，會顯得她以小人之心度君子之腹，她遂用行動去證明她相信被告。

辯方指X情到濃時自己除褲

X早前供稱她的窄身破洞牛仔褲在屋內遭被告拉扯，辯方今指出X是在情到濃時自己除褲，並沒有發生拉扯的事，X否認。辯方續指，X在主問時沒按事發時序提及她曾對被告說，如果沒有安全措施有BB怎辦，直至主控問她有否採取安全措施時才交代，辯方指X是刻意避談戴安全套的事。X否認說法。

案件編號：HCCC114/2023