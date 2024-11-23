巴斯光年變陀槍師姐　北京舞蹈學院修中國舞　盼當警察青春更多彩

警察學院今日（23日）舉行結業會操，新一批「新紮師兄」及「陀槍師姐」畢業出班。新一期畢業生包括曾於迪士尼樂園擔任巡遊舞蹈員的王靜怡，她選擇當警察是因為不喜歡生活日復日重覆，希望青春年代更多姿多彩。



2012年於北京舞蹈學院畢業、主修中國舞及芭蕾舞的王靜怡稱從小就渴望當警員：「屋企有人係紀律部隊，細細個開始已經好鍾意紀律部隊，每一次喺街見到着住制服嘅警察都覺得好有型，好想成爲其中一份子。」



王靜怡曾在迪士尼樂園擔任巡遊舞蹈員，期間參與過各類舞蹈演出。（警方提供）

長期舞蹈工作感到迷茫 報讀毅進文憑準備投考警隊

王靜怡2012年畢業於北京舞蹈學院，主修中國舞及芭蕾舞，她於2015年回到香港，加入香港迪士尼樂園擔任巡遊舞蹈員。她說在樂園工作的六年間，積極參與各類舞蹈演出，與來自世界各地的優秀舞者交流。「長期的舞蹈工作讓我感到迷茫，逐漸失去了人生方向」，在迪士尼樂園工作了六年，她感到不喜歡生活日復日重覆，希望青春更多姿多彩。

「趁着青春，我希望自己能接受更多挑戰」，王靜怡於是決定於2022年報讀毅進文憑，並於畢業後投考警隊。她說，從小就渴望成爲警員，「屋企有人係紀律部隊，細細個開始已經好鍾意紀律部隊，每一次喺街見到着住制服嘅警察都覺得好有型，好想成爲其中一份子。」

王靜怡選擇成爲警察是因爲不喜歡生活日復日重覆，希望青春更多姿多彩。（周令知攝）

克服令人疲憊不堪體能訓練 體會到「體能有限，意志無限」

想由舞蹈界「跳入」警界，先要過警察學院訓練考驗大關，王靜怡形容無疑是嚴苛且艱辛，「還記得初入學時，我們面對艱辛的體能訓練，常常感到疲憊不堪。然而，隨着時間的推移，我們逐漸適應並成功達到體能要求，讓我深刻地體會到『體能有限，意志無限』的精神——擁有良好的體格固然重要，但過程中心理及意志力的訓練卻更為關鍵。」

她指嚴格的體能訓練讓同期學警學會如何遵守紀律及保持自律，並在壓力下冷靜地應對各種挑戰，為未來的警務工作奠定了堅實的基礎；在訓練過程中，體會到紀律的重要性、團隊合作至關重要，她說會銘記教官所說的「把每件事情做到，並且盡力做到最好」。

即將正式成為「陀槍師姐」，王靜怡認為警察不僅是一份職業，更是一份責任，代表着對維護社會穩定和市民安全的莊重承諾。「從學院畢業並不是終點，而是一個全新的開始。未來的道路雖然充滿挑戰，但我將不忘初心，秉持着服務市民的信念，努力成為一名優秀的香港警察。」

暨大法語系畢業機場地勤轉跑道當「新紮師兄」

今次另一位畢業學員、28歲的梁偉成畢業於廣州暨南大學法語系，在本屆學員中表現傑出，獲薛富盃。

梁偉成本來是一名機場地勤人員，「突發事件皆無法預料的，但當我們協助旅客解決了問題，就可以感受到他們由衷的感謝，我內心的滿足感便油然而生。」他希望加入警隊，是因為覺得可以幫助更多人；警務工作更加多元且富有挑戰性，要利用專業知識去不同崗位發揮所長，推動去學習更多技能，應付不同的工作環境和需求。

他提到經歷2019年社會事件後，「心中悲憤不已」，觸發他決定加入警隊，「希望有能力去保護其他人，包括自己的家人，維持治安，維護法紀。」

2019年社會事件後，梁偉成（中）「心中悲憤不已」，於是決定加入警隊，希望「有能力去保護其他人，包括自己的家人」。（周令知攝）

進入警察學院要面對「一座座連綿大山」 團隊精神逐一克服

進入警察學院後，梁偉成感到要成為一個真正的警察，絕非易事，「高強度的體能訓練、嚴格的紀律和複雜的法律知識就像一座座連綿大山，要我們翻山越嶺。初時體能是我的薄弱項，但我不斷請教其他同學，亦充分利用課餘時間加強訓練，最後才在最終的體能測試將分數改寫。」

他說學院生活中，最令他印象深刻的是四個大字——榮辱與共，「一切事情關乎團隊。無論眼前有甚麽樣的難關，大家都一起面對和承擔，創造了很多美好的回憶。通過各種磨練，我深深體會到團隊合作的重要性，與伙伴之間的情誼是我可以從學院帶走的其中一個寶貴的財富。」他說深知道獲選薛富盃絕不是單靠個人能力就可以做到，過程中長官的悉心教導，同學們的傾力相助，佔了很大的比重。

除了機場地勤人員外，梁偉成也做過不少其他工作，他認為自己的社會閱歷對警務工作有幫助，「警務工作囊括咗社會唔同層面同階層，我嘅社會閱歷對警務工作會有幫助。」他說已經準備好迎接挑戰，希望不會辜負家人和朋友的期望。