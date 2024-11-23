學警出更｜留學英國讀犯罪學回港投考督察　不因家人勸阻而動搖

警察學院今日（23日）舉行結業會操，新一期督察畢業生出班，當中包括兩名曾留學英國港青。高中至碩士均在英國就讀的黃樂政，修讀犯罪學，出身警察家庭的他因2019年社會事件「深受警隊辛勤付出所感動」，決定放棄跨國銀行調查及合規工作，投考見習督察，家人眼見「市民對警察工作有顧慮」， 反而勸他要再三考慮，但都沒有令他動搖。



馮旌曜駐守刑事部近4年後決定投考督察 獲施禮榮盾

馮旌曜2019年在英國取得環境科學學士學位後，隨即加入警隊。雖然主修環境科學，但他從小視警察爲理想職業。他自言本身沒有明確人生觀，生活態度由警察學院塑造。「過去我冇特登為人生尋找目標，自從入咗學堂之後，我哋每日都要進行嚴格訓練，好有規律去安排每日嘅行程，大家培養咗一個健康、正面、積極嘅態度。而我喺學堂努力嘅表現都得到長官嘅認可。」

他認為這份工作不僅能讓他為身邊的人和社會帶來正面的影響，其職務的多樣性亦讓他不斷開拓新領域，嘗試各種新事物。「對我而言，警務工作的最大意義在於能夠為市民解決燃眉之急。當市民遇到困難時，警察總會第一時間出現並提供適切的支援，緩解他們的焦慮和不安。」

他表示，過去數年，主要從事針對嚴重罪案的情報收集工作；雖然工作較少與市民有直接接觸，但提供有效而準確的情報，往往對案件調查和防止罪案起着關鍵性的作用。駐守刑事部近四年後，他決定投考督察，並在今日「出班」，為今期施禮榮盾及榮譽警棍得主。

積極利用工餘時間為投考督察做好準備

馮旌曜說，成為督察是他一直以來的目標。除了在工作中累積經驗，也積極利用工餘時間提升各方面的能力，為投考督察做好準備，最終成功通過遴選，於今年3月開始接受為期36周的訓練。他指近九個月的訓練，令他在警務知識、管理思維及領導才能等方面都有了顯著的提升。

經歷了警察學院的訓練後，馮旌曜說，在警務知識、管理思維及領導才能方面有顯著提升，希望能運用過往的經驗和知識服務市民。

黃樂政：看到香港動盪不安的局面無比憂心

黃樂政高中至碩士均在英國攻讀，碩士時修讀犯罪學及犯罪心理學，原在在一間跨國銀行從事金融犯罪調查及合規的工作。

他表示，2019年社會事件，看到香港動盪不安的局面，「我無比憂心」；出生於警察家庭的他，「我深刻體會到暴力所帶來的傷害，這不僅破壞社會安寧，也折磨每個人的心靈。」

向家人透露投考督察反被勸再三考慮

他說當時「深受警隊辛勤付出所感動」，「他們冒着生命危險，守護社會秩序和保護市民安全。這樣的精神也激勵着我為社會作出貢獻，為自己、家人和下一代創造更安全和穩定的環境。」因此定投考見習督察。

殊不知當向家人透露決定時，雖然生在警察家庭，「他們都勸說我再三考慮，因為當一名警察不是一件易事，加上當時社會局面不穩，市民對警察工作亦有顧慮。」他也提到，2019年時很多朋友知道他的家庭背景後，已再沒有跟他聯絡，「但我沒有因此而打消加入警隊的念頭，因為我相信透過自己的努力和奉獻，可以為社會帶來正面影響。」

黃樂政表示，在2019年社會事件「深受警隊辛勤付出所感動」，故決定投考見習督察。（周令知攝）

缺乏運動要每天跑步及游泳提升體能 「番書仔」要專注提升中文寫作能力

黃樂政說，學院對體能的要求很高，他從小又缺乏運動慣，但沒有使他灰心，開始每天早上進行跑步及游泳訓練。「起初，我的呼吸急促，腿腳也顯得笨拙，跑了幾分鐘已經上氣不接下氣，但我告訴自己只有堅持下去，才能讓自己變得更強壯和堅韌，以應付學院的訓練。」他同時調整飲食習慣，選擇健康營養的食物，減少攝取油膩和高糖食物，「經過幾個月的努力，我達到了入職體能要求。」

要成為一名合資格的督察還需要具備一定程度的寫作能力和面試技巧。讀「番書仔」的他也開始專注提升中文寫作能力和面試技巧，「我每天都會花時間閱讀文章和報紙，並且勤做寫作練習。在面試技巧方面，我參加了面試技巧培訓課程，學習回答問題的技巧、展現優勢和處理各種面試場景。」