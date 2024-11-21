城巴蝕錢申加9.5%否認經營不善　稱車費平所致：日本一站都200円

九巴、城巴及嶼巴三個巴士專營權申請加價，其中九巴及嶼巴去年稅後盈利順利轉虧為盈，城巴卻連續6年虧蝕，累計達5.82億元，故其申請加幅高達9.5%，是三間公司中最高。



城巴高級企業傳訊及市務經理曾安廸今（21日）稱「絕對唔同意」坊間所指經營不善說法，認為蝕錢與城巴票價便宜有關，他更強烈否認9.5%加幅屬開天殺價，認為市民絕對可負擔，更以日本交通類比：「我哋覺得係可負擔，大家去日本玩，搭一程車、搭一個站都200円，都已經超過10蚊。」



城巴指「絕對唔同意」坊間所指經營不善說法，認為蝕錢與城巴票價便宜有關（資料圖片）

巴士公司加價連日引起市民關注，唯一蝕錢的城巴在經濟不景下，申請加幅更高達9.5%，有議員認為只有城巴在疫後仍然虧蝕，批評城巴經營不善，將成本轉嫁到乘客身上。城巴高級企業傳訊及市務經理曾安迪今早接受電台訪問時，稱「絕對唔同意」城巴經營不善說法。

曾安廸稱，城巴上年已透過合併等方式節省營成本，現時每公里營運開支較以往下降5.2%，即每年可節省約1.4億元，形容是「唔細嘅數字」。他認為，公司蝕錢是基數問題，認為城巴票價太過便宜，因由港島區堅尼地城坐城巴到北角碼頭4.4元，但同類路線在九龍可能收7元，形容票價有缺口，須解決票價滯後問題。

新巴城巴企業傳訊經理曾安廸（中）（資料圖片/梁鵬威攝）

對於申請加幅達9.5%，他稱不認同相關數字是開天殺價，重申申是根據財務狀況等計算，稱今次只是過去15年來第4次申請調整票價，在過去15年通脹超過50%情況下，車費只上調24.9%，仍落後通脹25個百分點，即使加價9.5%仍落後超過15個百分點。

曾安廸更認為，9.5%加幅是市民能負擔的水平，又繼續以堅尼地城坐城巴到北角碼頭4.4元為例，指即使加價9.5%，其車費也不足5元。他更拿日本交通類比，稱：「我哋覺得係可負擔，大家去日本玩，搭一程都200円，都超過10蚊。」

巴士加價｜九巴申請加價約6.5%。（資料圖片）

至於去年稅後盈利達2,020萬元的九巴，其傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，申請加價6.5%是考慮到營運狀況、客量變化後決定，已平衡財務、可持續需要及市民接受能力程度。他解釋，疫情後客量至今只恢復9成，但燃油費、員工開支等成本有所上升，因此須做票價調整。

問及錄逾2,000萬盈利仍加價，簡學悕解釋，因前年仍有虧損，直至去年才轉虧為盈，票務收入佔盈利比率仍非常小，「會因為一啲因素，可能多咗一兩個颱風，個2,000幾萬就可能歸零」，故需要一定資金儲備，在營運上也要有合理回報，才能提升設備及服務等。

九巴傳訊及公共事務主管簡學悕。（梁鵬威攝）

城巴於2018至2023年，連續6年錄得虧損，累計達5.82億元。政府文件顯示，九巴及嶼巴自去年起均轉虧為盈。九巴去年賺2020萬元，嶼巴去年賺290萬元，惟城巴去年則蝕5740萬元。