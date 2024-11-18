巴士加價｜九巴申請加6.5%　城巴9.5%　嶼巴6.5%

三間專營巴士公司申請加價，運輸及物流局今天（18日）向立法會交通事務委員會提交文件，其中九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%、新大嶼山巴士申請加價6.5%。經隧道費基金抵銷加幅後，料可減1至2%。



城巴及新巴去年申請每條線劃一加2元，最終獲批加價4.9%。（資料圖片/盧翊銘攝）

九巴、嶼巴去年賺錢 城巴虧蝕擴大

立法會文件交代專營巴士2023年平均每日分別錄得超過360萬乘客人次，2024年上半年則錄得370萬乘客人次，高於2022年約310萬的平均每日乘客人次。運輸及物流局形容隨著社會和經濟活動復常，整體而言專營巴士行業的乘客量和收入較疫情期間已有所改善，但仍僅達至疫情前約九成至九成半的水平，因2010至2019年平均每日乘客大致有380萬至410萬人次。

三間專營巴士公司2023年的財政狀況：九巴賺2,020萬元，城巴虧蝕擴大至5,740萬元，嶼巴扭虧為盈賺290萬元。

▼專營巴士財務狀況▼

九巴、城巴和嶼巴專營權過去三年的財務狀況。（立法會文件）

當局說一直鼓勵及協助專營巴士營辦商推展開源節流工作，包括開拓更多非票務收入的來源及重組巴士路線，以配合乘客需求和運用資源，但面對持續上升的工資成本和大幅波動的油價，以及與其他交通工具之間的持續競爭，專營巴士營辦商的財務狀況未如理想。

三間專營巴士公司今年一至二月相繼申請加價。（資料圖片）

九巴申請加6.5% 城巴9.5% 嶼巴6.5%

三間專營巴士公司今年一至二月相繼申請加價，其中九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%、新大嶼山巴士申請加價6.5%。經隧道費基金抵銷加幅後，料可減1至2%。