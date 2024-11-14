巴士加價｜陳恒鑌：料市區及居民巴士線加價　倡發展非票務收益

消息指，三間專營巴士公司申請加價約6%至9.5%。立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌今日（14日）表示，加幅遠高於通脹，相信市民較難接受，期望政府做好把關，以隧道基金抵銷加幅。他又估計，今次加價的是市區及居民線巴士，因該批巴士線現時略有虧損；來往機場的長途巴士線則有盈利，預計不會加價。他提議巴士公司能發展非票務收益，例如售賣商品等。



九巴去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口有約4.5億元。（資料圖片）

消息指，九巴今年申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%；新大嶼山巴士申請加價逾6%；龍運巴士沒申請加價。

陳恒鑌接受電台訪問時表示，加幅遠高於通脹，加上經濟困難、市民收入未見增長，相信市民較難接受。他形容通脹是最重要的「骨架」，之後才考慮「一籃子因素」，包括巴士公司的經營狀況、加價後收入有否改善、隧道基金可否舒緩加幅等，並期望政府做好把關。

他估計，今次加價的是市區及居民線巴士，料該批巴士線現時略有虧損；來往機場的長途巴士線則有盈利，預計不會加價。不過他認為，巴士公司不會「大蝕」，因往年有加價，前年的加幅亦頗大。

消息指，九巴今年申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%；新大嶼山巴士申請加價逾6%；龍運巴士沒申請加價。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府2019年豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當申請加價時先利用基金結餘抵銷加幅。

陳恒鑌相信，「隧道基金」能抵銷加幅。他解釋，九巴去年在「隧道基金」戶口有約4.5億元，較其他巴士公司多，料九巴動用基金後，可調至1.5%至1.6%加幅，期望政府能善用基金。

他表示，如巴士公司每年調整，相信市民會有怨言。他提議，巴士公司能發展非票務收益，並建議政府放寬安排，讓巴士公司在大型轉車站開辦服務中心售賣商品，又指現時隧道收費廣場有許多空間。