巴士加價｜城巴隧道基金無錢扣減加幅　蝕足6年冀每年檢討車費

運輸及物流局今日（18日)向交通事務委員會提交文件，其中九巴及新大嶼山巴士申請加價6.5%，城巴申加9.5%。至於用作縮減加幅的隧道費基金，九巴今年中結餘3.87億元，嶼巴有2萬元，城巴則沒有結餘，即意味着行會公報批出加幅後，城巴將無法透過隧道基金扣減加幅。



申請加幅最多的城巴回覆指，今次是15年來第4次申請加價，料9.5%加幅每程車資平均加0.8元，又稱由於車費長期遠低於同期通脹水平，過去6年連續錄得虧損，累計達5.82億元，加上港島區人口老化及下跌、鐵路網絡擴張及疫情後出行模式改變影響，令整體客量較10年前下跌20%，故須申請加價，也認為應每年檢討車費。



巴士加價｜九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

城巴虧蝕5740萬 申加9.5%

運輸及物流局文件提到，在計及「防疫抗疫基金」資助後的稅後盈利或虧損，九巴去年盈利2,020萬，城巴則虧蝕5,740萬元，嶼巴則有290萬元營利。三個巴士專業權今年分別向運輸署提出加價，其中九巴及嶼巴申請加價6.5%，城巴申加9.5%。

現時政府免除專營巴士隧道收費，但相關費用會匯入各專營權的隧道費基金，當政府批出加幅後，各公司可取出該筆基金，用以縮減加幅。

文件表示，九巴基金至今年6月底結餘為3.87億元，嶼巴則有2萬元結餘，城巴則沒有結餘。換言之，當政府宣布加幅後，城巴將不具備任何基金費用，削減相關加幅。

城巴：2009年以來同期綜合消費物價指數升幅逾50%

申請加幅接近10%的城巴回應稱，認為有必要每年檢討票價，今次是2009年以來僅第4次票價調整申請，稱同期綜合消費物價指數升幅逾50%，車費調整幅度則僅為24.9%，由於車費長期維持低遠低於同期通脹水平，令公司於2018至2023年連續6年錄得虧損，累計達5.82億元，一直缺乏足夠資金投資於長遠業務發展及資產。

城巴又說，今次申請加價9.5%，以目前平均票價8.1元計算，即每程車資平均調整約0.8元，將於明年推出全新常客獎賞計劃，紓緩票價壓力。該公司稱由於上次票價調整為2023年6月，意味城巴已維持現有票價水平逾一年半，但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於期內獲批准或落實加價。

巴士加價｜九巴、城巴、新大嶼山巴士申請加價約6%至9.5%。（資料圖片）

去年虧蝕5,740萬元的城巴又說，受港島區人口老化及下跌、鐵路網絡擴張及疫情後出行模式改變影響，整體客量對比10年前下跌20%，料提升業務效率及落實路線發展計劃後，城巴預計於2024年收窄虧損，冀透過調整票價在2025年達到收支平衡。