四成受訪青年有性伴　10%有至少10個　半數非每次性交有安全措施

一項青年性健康及HIV（人類免疫缺乏病毒，又稱「愛滋病病毒」）知識與態度調查結果顯示，受訪者中約一半人稱是異性戀者，其他主要是雙性戀及同性戀。有四成受訪者表示有性伴侶，當中四分三表示曾有一至三位，有一成稱曾有10名或以上；他們當中同樣有四分三表示從沒有進行HIV檢測；調查也顯示，三成曾有七至九名性伴侶的受訪者，從來沒有在進行性行為時採取預防感染性接觸傳播疾病的措施。



調查團隊提倡進行更全面的性教育，推行包含知識、技能、態度和價值觀的全面性教育，包括安全性行為及正面性態度，以提升青年人採取預防HIV及性病措施的意識。



確診HIV的HIV社區倡議者Colby亦有在發佈會現場分享經驗。作爲男男性接觸者的他，18歲就讀大學時就發現感染了HIV。

他回憶當時對安全性行為知識貧乏，不知道可在哪裡尋找到正確、全面和適合自己需要的性健康知識。雖然學校會提供性教育，但流於表面，提過進行性行為時需佩戴安全套，但當時年紀尚輕，又是「戀愛腦」，不懂得跟伴侶溝通自己的需要及界限，加上根本不知道「實際操作」，所以安全性行為措施不足而感染了HIV。他其後開始接受藥物治療，現身體狀況穩定，能如常上班及進行社交活動。

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學生組織大專同直聯盟與香港愛滋病基金會的調查團隊，於10月向各大專院校學生網絡發送網上問卷，成功收集530份回應，當中56.6%表示自己是異性戀，14.3%稱是雙性戀，12.8%承認是同性戀，3.8%稱屬泛性戀，1.9%稱是無性變，其他約一成不願透露或稱不清楚性取向，顯示青年人性取向多元化。

調查團隊於10月向各大專院校學生網絡發送網上問卷，成功收集530份回應，顯示青年人性取向多元化。（大專同直聯盟與香港愛滋病基金會圖片）

在530位受訪者中，約八成年齡介乎16至25歲，餘下則26至29歲（15.1%）及30歲或以上（4.9%）。

有38.1%受訪者表示已有性伴侶，即202位。 在202位已有性伴侶的受訪者中，四分三表示曾經擁有1至3位性伴侶，10.9%稱曾有4至6位，3.5%表示曾有7至9位，餘下一成人稱曾有10個或以上性伴侶。

在曾有性伴侶的受訪者中，有四分一表示性伴侶人數有4個或以上。（大專同直聯盟與香港愛滋病基金會圖片）

在202位已有性經驗的受訪者中，52%表示進行性行為時，僅間歇性地採取預防措施，更有16.3%稱每次均沒有採取預防措施。

在性伴侶數目較多群組，沒有每次進行性行為時採取預防措施的比例愈高。當中28.6%曾有7至9性伴侶的受訪者表明每次均沒有採取預防措施，另28.6%則稱少過半數有。在曾有10或以上性伴侶群組中，9.1%表示每次均沒有採取預防措施，13.6%則稱少過半數有。

在性伴侶數目較多群組，沒有每次進行性行為時採取預防措施的比例愈高。（大專同直聯盟與香港愛滋病基金會提供）

而拒絕保護措施的兩大原因爲「影響性的愉悅」及「認爲沒有風險」。

拒絕保護措施的兩大原因爲「影響性的愉悅」及「認爲沒有風險」。（大專同直聯盟與香港愛滋病基金會提供）

73.8%曾有性經驗受訪者從沒有進行HIV檢測；9.4%表示對上一次檢測已超過1年，3.5%表示半年之前，5.9%稱在3至6個月，餘下7.4%表示對上一次檢測少於3個月。

在70位男男性接觸者、雙性人、跨性別人士、曾光顧性服務、曾提供性服務及性伴侶數目4個或以的受訪者，52.9%從來沒有做過HIV檢測，另11.4%稱對上一次檢測已超過1年。

在530位受訪者中，55.7%人表示學校沒有教授愛滋病知識；只有37.4%受訪者知道感染HIV不等於患上愛滋病。

調查團隊建議，應提倡進行更全面的性教育，推行包含知識、技能、態度和價值觀的全面性教育，包括安全性行為及正面性態度，以提升青年人採取預防HIV及性病措施的意識；亦應鼓勵儘早預防、定期檢測和及早治療HIV。另外，團隊建議加強公衆教育，去除社會大眾對HIV感染者及性小眾的污名，增加他們進行HIV檢測及治療的意願。