首九個月197萬人次港客遊日本　按年增30%　料花費4728億日元

大灣區航空今日（27日）開辦來往香港至動漫角色鬼太郎故鄉、鳥取縣米子市的定期航班，《香港01》直擊首航情況，航班當地時間下午4時20分到抵米子鬼太郎機場，當地政府舉行慶祝儀式。



在慶祝儀式中致辭的香港駐東京經濟貿易辦事處首席代表歐慧心表示，今年首9個月共有197萬人次到訪日本，較去年同期大增30%，人均每程消費24萬日圓（約1.2萬港元），人均每日使費3.2萬日圓(約1,633港元），每晚平均較其他旅客高4成，政府未來會與航空公司商討，推出更多日本直航航線。以有關數據推算，港客在首九個月共花費4728億日元遊日本，拆算約242億港元。



大灣區航空今日（27日）開辦來往香港至動漫角色鬼太郎故鄉、鳥取縣米子市的定期航班，《香港01》直擊首航情況，航班當地時間下午4時20分到抵米子鬼太郎機場，當地政府舉行慶祝儀式。（何瑞芬攝）

大灣區航空首航米子鬼太郞機場 「鬼太郎」及「貓女」慶祝儀式迎賓

大灣區航空米子航線首航準時於下午4時20分抵達米子鬼太郞機場，機場派發紀念品，包括鳥取旅遊資訊、鬼太郎紀念品等。當地政府隆重其事，舉行慶祝儀式剪綵，包括鳥取縣知事平井新治、米子市市長伊木隆司等均有出席，並派出動漫人物「鬼太郎」及「貓女」接待遊客。

港府駐東京貿易辦：港客留宿短但消費驚人

香港駐東京經濟貿易辦事處首席代表歐慧心致辭時，引述日本政府觀光局資料指，今年首9個月共有197萬人次到訪日本，較去年同期大增30%，人均每程消費24萬日圓，換算人均每日使費約3.2萬日圓，形容港客留宿短但消費驚人，每晚平均較其他旅客高4成。

香港駐東京經濟貿易辦事處首席代表歐慧心致辭時，引述日本政府觀光局資料指，今年首9個月共有197萬人次到訪日本，較去年同期大增30%。（何瑞芬攝）

米子遊客中港人佔20% 第二最多

歐慧心表示，米子是鳥取縣、以至日本山陰地區重要的城市，據當地觀光廳首7個月數據，所有到鳥取縣遊玩的遊客中，香港遊客人數排行第二，佔整體的20%。她稱希望新航線可促進兩地遊客互來互往，包括吸納更多日本遊客來港旅行或轉機。

歐續稱，港府新一份施政報告提到擴大機場城市發展，政府會聯同以香港作基地的航空公司商討，發揮三跑系統優勢，並推了更多日本航點。

隨機抵達米子的大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，準備今次航線已兩個月之久。（何瑞芬攝）

大灣區航空CEO吳秀蘭：希望能吸引當地日本人來香港旅遊

隨機抵達米子的大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，準備今次航線已兩個月之久，除吸引港人到當地外，因香港近年也轉變了很多，也希望能吸引當地日本人來香港旅遊。

另外，鳥取縣知事平井新治委任吳秀蘭為鳥取縣國際航空大使，並向東瀛遊主席兼執行董事袁文英頒發感謝狀。