日本人氣冬甩店Mister Donut攻港 加盟商︰目標2027年內開9間店
撰文：歐陽德浩
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投資推廣署今日（26日）宣布，日本冬甩連鎖店Mister Donut即日起在尖沙咀購物藝術館（K11 Art Mall）開設香港首間門店。加盟商龍環企業有限公司首席執行官蘇思玉表示，香港店的製作材料與日本相同，又指該品牌在香港擁有巨大的潛在顧客群，因此計劃在今年再開第2間門店，並在2027年內開設9間店。翻查Mister Donut的資料，香港店共提供20款冬甩，全部定價為19至20元。
Mister Donut首間香港門店位於尖沙咀購物藝術館（K11 Art Mall），由日本Duskin株式會社，與本地加盟商龍環企業有限公司合作促成，並在今日正式營業。
加盟商計劃今年再開第2間門店
龍環企業有限公司首席執行官蘇思玉表示，公司瞄準香港市場對Mister Donut品牌的龐大商機，為滿足本地消費者的需求，決定將品牌帶進香港。
蘇思玉指，根據其市場調查顯示，Mister Donut在香港擁有巨大的潛在顧客群，因此計劃在今年再開第2間門店，並在2027年內開設9間店。
香港店的製作材料與日本相同
蘇思玉續指，香港Mister Donut採用的製作材料與日本相同，招牌冬甩為「Pon de Ring」，以鬆軟、輕盈和煙韌彈牙的口感，大受日本及海外顧客歡迎。
投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港一直被譽為美食天堂，是企業向全球推廣品牌的理想據點，對着名日本食品品牌落戶香港感到高興。
提供20款冬甩 全部定價19至20元
而翻查Mister Donut的資料，香港店共提供20款冬甩，包括朱古力及酵母冬甩，其中招牌冬甩「Pon de Ring」的定價介乎19至20元，至於其他系列的冬甩定價同樣為19至20元。
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