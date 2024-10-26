日本人氣冬甩店Mister Donut攻港　加盟商︰目標2027年內開9間店

投資推廣署今日（26日）宣布，日本冬甩連鎖店Mister Donut即日起在尖沙咀購物藝術館（K11 Art Mall）開設香港首間門店。加盟商龍環企業有限公司首席執行官蘇思玉表示，香港店的製作材料與日本相同，又指該品牌在香港擁有巨大的潛在顧客群，因此計劃在今年再開第2間門店，並在2027年內開設9間店。翻查Mister Donut的資料，香港店共提供20款冬甩，全部定價為19至20元。



日本冬甩連鎖店Mister Donut在香港開設的首間門市今日（10月26日）正式開幕。（政府新聞處圖片）

Mister Donut首間香港門店位於尖沙咀購物藝術館（K11 Art Mall），由日本Duskin株式會社，與本地加盟商龍環企業有限公司合作促成，並在今日正式營業。

加盟商計劃今年再開第2間門店

龍環企業有限公司首席執行官蘇思玉表示，公司瞄準香港市場對Mister Donut品牌的龐大商機，為滿足本地消費者的需求，決定將品牌帶進香港。

蘇思玉指，根據其市場調查顯示，Mister Donut在香港擁有巨大的潛在顧客群，因此計劃在今年再開第2間門店，並在2027年內開設9間店。

投資推廣署總裁（旅遊及款待）黃思敏、日本駐港總領事岡田健一、龍環企業有限公司首席執行官蘇思玉、Duskin株式會社企業業務董事及營運總監上野進一郎和Duskin株式會社營運總監及國際業務主管山本一成（左起）。（政府新聞處圖片）

香港店的製作材料與日本相同

蘇思玉續指，香港Mister Donut採用的製作材料與日本相同，招牌冬甩為「Pon de Ring」，以鬆軟、輕盈和煙韌彈牙的口感，大受日本及海外顧客歡迎。

投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港一直被譽為美食天堂，是企業向全球推廣品牌的理想據點，對着名日本食品品牌落戶香港感到高興。

日本冬甩連鎖店Mister Donut定價介乎19至20元。（Mister Donut HK FB圖片）

提供20款冬甩 全部定價19至20元

而翻查Mister Donut的資料，香港店共提供20款冬甩，包括朱古力及酵母冬甩，其中招牌冬甩「Pon de Ring」的定價介乎19至20元，至於其他系列的冬甩定價同樣為19至20元。