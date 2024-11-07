日本駐港總領事岡田健一卸任在即：感謝港人支持 望香港繼續閃耀
撰文：林遠航
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日本駐港總領事岡田健一即將完成其三年任期回日，他今日（7日）出席活動時談到自己「唔想走」，指未來一定會再來香港旅行，又多謝港人一直以來對日本的支持，期望香港可以繼續閃耀。
談到解除日本水產禁令，岡田健一指總領事館與港府正在商討當中，相信港府會基於科學證據，採取合適措施，期望禁令可以盡快解除。
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日本駐香港總領事館與日本國際交流基金會今日起在大會堂舉辦《我愛壽司》巡迴展，岡田健一到場主持揭幕儀式，指香港是十分重要的伙伴，又提到港人遊日的人次今年創新高，對此十分感謝。
談完成任期：不捨離開 望港繼續閃耀
談到他即將完成任期返回日本，他大讚香港是個好地方，自己不捨得離開，肯定會想念香港及再來港旅遊。他又指，希望可以在東方繼續閃耀。
稱日本願意提供科學數據 期望港府盡快解除水產禁令
提到解除日本水產禁令，岡田健一指總領事館與港府正在商討當中，相信港府會基於科學證據，採取合適措施，又強調日方願意以透明的方式，提供科學數據，期望禁令可以盡快解除。
《我愛壽司》展覽今起大會堂舉行 展出多款仿真壽司模型
中環大會堂由今日起舉行《我愛壽司》展覽，展出了50項展品，包括多款仿真壽司模型、浮世繪複製畫，介紹江戶壽司、握壽司、迴轉壽司的有關歷史和文化。「打卡位」則有江戶時代的壽司攤販、迴轉壽司等，相像度甚高。
另外，展覽亦設東京壽司店的模擬體驗區。壽司吧枱配合內崁式和直立式屏幕播放壽司師傅握手壽司的形片，讓人仿如置身東京壽司店當中，岡田健一更表示，該展品是他的最愛。
展覽即日起至本月26日在中環大會堂7樓展覽館舉行，費用全免。
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