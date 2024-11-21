外勞匯錢遭凍結向找換店申索獲勝訴　互助組促政府設專責部門協助

多名外勞透過找換店將工資匯款到內地銀行戶口後，因找換店疑使用涉及內地詐騙案的第三方中介（艇仔），令相關匯款被公安指涉洗黑錢，並凍結款項。有苦主就此入稟小額錢債審裁處，向涉事找換店申索，相關案件於本月19日已有裁決，法庭裁定找換店敗訴，找換店需對款項遭凍結負責。



一直協助苦主的外勞護理員權益保障互助組今日（21日）發公開信稱，雖然對勝訴感到欣慰，惟找換店有機會因已告倒閉、或資產不足，令苦主未能追回款項，呼籲政府積極介入，成立專責部門協助受害者。



外勞護理員權益保障互助組今年8月曾舉行記者會，提到多名外勞透過找換店將工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，並凍結款項。（外勞護理員權益保障互助組提供）

外勞透過找換店將工資匯款到內地銀行戶口後，卻因找換店疑使用涉及內地詐騙案的第三方中介（艇仔），令相關匯款被被公安指涉洗黑錢，最終遭凍結款項。外勞護理員權益保障互助組指，自今年6月以來，接獲45宗同類個案，涉及金額近200萬港元，最高個案金額達14萬。

來港任職外勞護理員13年的阿麗是其中一名苦主，她早前稟小額錢債審裁處，向涉事找換店申索，相關案件於本月19日已有裁決，法庭裁定找換店敗訴，找換店需對款項遭凍結負責。

互助組今日發公開信，當中提到雖然對勝訴感到欣慰，惟找換店有機會因已告倒閉、或資產不足，令苦主未能追回款項，呼籲政府積極介入，成立專責部門協助受害者，主動協助他們向內地公安證明清白，追討凍結的血汗錢、及解凍戶口，並加強對找換店的監管，防止更多外勞受害。

多名外勞透過找換店把工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，遭凍結款項，阿麗是苦主之一。（資料圖片/李振邦攝）

簽署免責聲明非缷責理由 確保匯款安全屬合理期望

互助組提到，在今次聆訊中，法官指出案件的爭議點包括找換店有否違反消費協議，及免責條款是否有效等。

找換店店主曾以阿麗已簽署列明匯款有凍結風險的免責聲明為其缷責理由，法官在判決時則指出，消費者認為找換店確保匯款安全及匯款可被自由運用是合理期望，故裁定找換店免責條款不能成為推卸責任的藉口。

法官亦指出，根據消費服務的「隱含條款」，雖然沒有明文規定，但找換店應以一般人認為滿意及合理公正的水平去提供服務，故匯款有凍結的風險便是違反消費協議。

順達人民幣找換有限公司李姓公司董事首次聆訊結束後，離開時未有回應記者提問。（資料圖片/李振邦攝）

找換店收取涉事苦主近6.5萬元

就在聆訊中曝光的匯款操作，找換店使用「單一客人對沖機制」進行匯款，即當有客人欲將港幣兌換成人民幣，找換店會找相應人民幣兌換成港幣的客人作出對沖。在阿麗的個案中，找換店收取阿麗64,725元港幣現金滙款，要求另一在港親臨匯款的客人「鍾晚牙」，在收取找換店兌換港幣現金後，將等值人民幣匯至阿麗的收款銀行戶口。

互助組直指，相關匯款過程匪夷所思，也認為找換店使用的「天網篩查系統」雖經海關認可，但只能確保客人不在黑名單內，卻不會篩查客人的内地犯罪記錄，漏洞顯而易見。

互助組指，匯款過程匪夷所思，也認為找換店使用的「天網篩查系統」漏洞顯而易見。（外勞護理員權益保障互助組提供）