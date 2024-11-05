找換店匯款內地變黑錢　外勞入稟申索被凍結6萬　運作庭上曝光

多名外勞透過找換店把工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，遭凍結款項，互助組表示已接獲45宗個案，涉款近200萬元，並質疑有人使用涉及內地詐騙案的第三方中介（艇仔）處理匯款。在港工作13年的外勞護理員阿麗是苦主之一，她入稟小額錢債審裁處向「順達找換店」的公司申索，雙方今日（5日）出庭作供。



温華麗作供時稱，在2022年期間合共4次透過涉案找換店匯款，認為該店匯率較高。涉案找換店公司董事則解釋找換店運作，指該店採用單一客人對沖機制，如客人欲將港幣兌換成人民幣，找換店便會找欲兌換成相應金額的客人；又指雖然與代理行簽訂協議，即透過代理行尋找客人，但因「要隔多一層」，故開業至今沒使用過代理行服務。



順達人民幣找換有限公司李姓公司董事應訊。（李振邦攝）

互助組：接獲45案涉款近200萬

外勞護理員權益保障互助組表示，自6月起接獲45宗相關個案，當中17名苦主經「順達找換店」匯款，佔超過三成。互助組解釋，該45宗案件發生於2019年9月至2024年4月期間，涉款近200萬元，最高金額達14萬元，牽涉12間找換店。

在港工作13年的外勞護理員阿麗是苦主之一。互助組質疑，涉案找換店疑使用涉及內地詐騙案件的第三方中介（艇仔）處理匯款，令阿麗的合法匯款無辜變成「黑錢」，該款項隨後被公安凍結，無法提款。

阿麗入稟小額錢債處，向「順達找換店」追討款項，雙方今日出庭作供。

苦主指涉案找換店匯率高 不料逾6萬匯款遭凍結

申索人為温華麗。她作供時稱，在2022年期間合共4次透過涉案找換店匯款，認為該店位置方便及匯率較高。她起初3次成功匯款，至事發當日、即2022年11月11日，她以64,725元港幣，兌換成6萬元人民幣，並指示找換店匯款至其「姑仔」（即丈夫胞妹）的內地戶口。

她續稱，其「姑仔」在11月14日親身到銀行欲提款，卻被職員告知該筆款項涉嫌洗黑錢，遭安徽省公安刑警大隊凍結，須半年後才能解凍；款項由一個名為「鍾晚牙」（音譯）的戶口轉賬。

順達人民幣找換有限公司李姓公司董事應訊。（李振邦攝）

誰是「鍾晚牙」？ 找換店：電話打唔通，搵唔到呢個人

然而半年後、即2023年5月14日，阿麗稱再到銀行查詢時，卻被職員告知須繼續凍結多半年。至6月13日，「 姑仔」接獲銀行通知，指其52,168元人民幣款項被公安扣走。阿麗向公安查詢後，得悉「鍾晚牙」的戶口捲入詐騙案，其轉款是涉案資金，因此被扣走的款項會按比例劃分予詐騙案中的受害人。

阿麗表示，與找換店交涉期間，對方曾指內地不時會凍結款項，視乎情況而定，有時兩三日、有時一個月、有時半年，着阿麗等多一段時間。阿麗又稱，曾問找換店可否協助尋找「鍾孟牙」，惟對方指「電話打唔通，搵唔到呢個人。」

阿麗續稱，公安經調查證實其「姑仔」的銀行戶口不涉及任何詐騙案，只是「鍾晚牙」戶口出現異常，於是向她發出說明書以證清白，並指示她向找換店追討。

阿麗入稟小額錢債審裁處的申索書指，申索人遂向被告追討56,276元港幣，即阿麗戶口被扣走的52,168元人民幣。

多名外勞透過找換店把工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，遭凍結款項，有苦主入稟小額錢債審裁處。（任葆穎攝）

找換店運作曝光？採用單一客人對沖機制、天網篩查系統

被告為順達人民幣找換有限公司，由李姓公司董事應訊。李女士作供時稱，該找換店因營運虧損結業，並於去年11月25日起向申請撤銷公司註冊，手續仍在辦理中。她指，找換店開業兩年，共接獲5至6宗涉及款項被凍結的投訴，其中3宗遭入稟小額錢債審裁處。

李女士在庭上解釋，如涉及港幣和人民幣的滙款，通常採用單一客人對沖機制，意思是假設客人欲將港幣兌換成人民幣，找換店便會找欲兌換相應金額的客人。在阿麗的個案，她先向找換店交付約64,725元港幣，然後找換店的另一客人「鍾晚牙」則將相應的人民幣（即6萬元）匯款至阿麗「姑仔」的銀行戶口；找換店則向「鍾晚牙」支付港幣現金。

李女士指，找換店採用天網篩查系統，確保客人不在黑名單內，包括不在制裁、逃亡及通緝名單等；亦檢查其戶口擁有轉賬數目的兩倍金額，並確保能正常使用；亦會核對客人身份證資料。不過，李指不會篩查客人的犯罪記錄，除非客人在黑名單內。官續問，會否檢查客人是否在內地的刑事紀錄？李則表示無法檢查，但估計客人如在黑名單內，便無法出境。

多名外勞透過找換店把工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，遭凍結款項，阿麗是苦主之一。（李振邦攝）

如無法作一次性對沖則分兩筆款項 找換店開業至今不曾使用代理行服務

官又問，假設無法尋找客戶作一次性對沖，會如何做？李女士則稱會分開兩筆款項。阿麗一方傳召證人黃姓女士作供，黃指2023年9月14日，欲匯款47,622元人民幣到丈夫的內地戶口，當中3萬元成功轉賬，但餘下的17,622元卻同樣被指涉洗黑錢，繼而被凍結。

除了單一客人對沖機制，李女士表示，找換店亦與代理行簽訂協議，即透過代理行尋找客人，但坦言開業至今沒使用過代理行服務，因為「要隔多一層，對客人嘅資料掌握得無咁好。」

順達人民幣找換有限公司李姓公司董事應訊。（李振邦攝）

找換店：讓客人讀免責聲明後簽署

苦主：知有凍結風險嘅話我唔會去做

李明茵暫委審裁官表示，今次案件的爭議點包括：被告有否違反合約；如有，是否嚴重違反；被告依賴的免責條款能否行駛；以及涉案金額。

被告李女士作供稱，當客人在找換店欲匯款，店員檢查對方不在黑名單後，便會「開單」填寫匯款申請表，向客人確定資料無誤後，便讓客人閱讀匯款須知及免責聲明，並在申請表簽名作實。她強調，如匯款後，其責任已經終止。

李女士曾問申索人，是否知悉匯款有凍結戶口的風險？阿麗則指：「唔知道，知嘅話我係唔會去做。」她表示，找換店員工沒有提及匯款存在風險。

李女士亦質疑，阿麗與其交涉期間未能提供足夠資料，包括詐騙案的證明、如何證實公安將款項轉至詐騙案受害人帳戶等。阿麗引述公安解釋，指因並非牽涉案件，故無法透露更多資料。

庭上披露，在阿麗透過找換店的四次匯款紀錄中，其中2022年11月5日，她將10萬元人民幣匯款至其「姑仔」的戶口，對方2日後將10萬元人民幣轉賬至阿麗的內地戶口。官質疑，阿麗何不直接將10萬元放進其內地戶口，反而要經「姑仔」，操作迂迴。阿麗則解釋，如「姑仔」表示不需要用到該筆家用，便會轉帳至其內地戶口，不過審裁官亦一度質疑其證據沒相關記錄。

案件押後至11月19日下午4時在西九龍小額錢債審裁處宣判。