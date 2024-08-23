外勞匯工資北上被指黑錢遭凍結　兩個月19宗　苦主：我都唔知點

在港工作13年的外勞護理員阿麗聲淚俱下，道出透過找換店把超過港幣六萬元工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，凍結款項，至今已接近兩年，求助無門，「我都唔知點，去到一度呢個又話唔負責，嗰個又話唔關佢事，我都唔知追到邊度先至追到我啲錢，我覺得好無助。」



互助組識代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19案相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。



外勞護理員權益保障互助組期望政府介入跟進及監管找換店匯款情況。（董素琛攝）

銀行戶口凍結兩年 阿麗：辛苦打工幾耐先儲到六萬蚊？

現年53歲的阿麗在2022年11月透過位於深水埗的「順達找換店」匯款港幣64,725元至內地家人的銀行戶口，卻被公安告知匯款涉及洗黑錢，凍結其戶口，無法提取匯款。

當時阿麗被告知該筆款項會被凍結半年，然而半年又半年，辛苦打拼而來的工資始終未能拿回。她淚如雨下指：「我係辛辛苦苦落嚟香港打工嘅，人工又唔係幾高，得嗰一萬幾千蚊，你話要做幾耐先可以儲到嗰六萬幾千蚊嘅錢？」

阿麗指匯款被凍結一事令他情緒飽受困擾。（董素琛攝）

找換店倒閉後以追究 求助警方海關無果 與大陸公安交涉都無用

阿麗曾到該找換店交涉，然而找換店負責人卻撇清責任，拒絕賠償，稱已完成任務，把款項匯至大陸。阿麗曾經因此報警、尋求海關幫忙，又與大陸公安交涉，但由於該找換店已結業，難以再追究責任。阿麗亦聽從海關建議，到小額錢債審裁處求助，但由申索至今亦已超過一年，等來的卻只是審裁處通知她在8月底補交資料。

阿林(左）因匯款被凍結令母親的住院治療被迫延誤。（董素琛攝）

急用匯款幫母親治病 同意公安扣走一半匯款以解涷另一半

然而，類似事件絕非僅有。另一位第五年在港工作的外勞護理員阿林，曾在2023年10月透過深水埗一間改名三次的找換店「天月匯款找換」，把人民幣58,000元匯至內地戶口給母親治病，但無獨有偶，阿林的匯款同樣在三日後被凍結，連母親的治療亦被迫延誤。她同樣找來找換店對質，卻只被告知「邊度凍結佢嘅錢就搵邊度」。

在2024年3月，阿林接獲內地公安通知，要求他同意有公安扣走一半被凍結的匯款，使其內地戶口得以「解凍」。急於為母親治病，阿林亦只好同意。公安其後亦告知她可向香港找換店追討上述款項，惟當時該店舖已經倒閉，阿林最終追討無門。

互助組代表成員May認為不良找換店多年仍未受監管，令外勞苦不堪言。（董素琛攝）

外勞護理員權益保障互助組：兩個月內共19宗相關個案

外勞護理員權益保障互助組形容上述個案只屬冰山一角，互助組代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19案相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。互相組希望香港政府及中聯辦成立中港專責部門積極加入，主動協助證明受害者清白，並協助追討外勞被凍結的血汗錢及解凍其內地銀行戶口；互助組又希望政府能加強宣傳教育，避免更多外勞及市民受害。