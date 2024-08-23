外勞匯工資北上被指黑錢遭凍結 兩個月19宗 苦主：我都唔知點
在港工作13年的外勞護理員阿麗聲淚俱下，道出透過找換店把超過港幣六萬元工資匯款到內地銀行戶口後，被公安指涉洗黑錢，凍結款項，至今已接近兩年，求助無門，「我都唔知點，去到一度呢個又話唔負責，嗰個又話唔關佢事，我都唔知追到邊度先至追到我啲錢，我覺得好無助。」
互助組識代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19案相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。
銀行戶口凍結兩年 阿麗：辛苦打工幾耐先儲到六萬蚊？
現年53歲的阿麗在2022年11月透過位於深水埗的「順達找換店」匯款港幣64,725元至內地家人的銀行戶口，卻被公安告知匯款涉及洗黑錢，凍結其戶口，無法提取匯款。
當時阿麗被告知該筆款項會被凍結半年，然而半年又半年，辛苦打拼而來的工資始終未能拿回。她淚如雨下指：「我係辛辛苦苦落嚟香港打工嘅，人工又唔係幾高，得嗰一萬幾千蚊，你話要做幾耐先可以儲到嗰六萬幾千蚊嘅錢？」
找換店倒閉後以追究 求助警方海關無果 與大陸公安交涉都無用
阿麗曾到該找換店交涉，然而找換店負責人卻撇清責任，拒絕賠償，稱已完成任務，把款項匯至大陸。阿麗曾經因此報警、尋求海關幫忙，又與大陸公安交涉，但由於該找換店已結業，難以再追究責任。阿麗亦聽從海關建議，到小額錢債審裁處求助，但由申索至今亦已超過一年，等來的卻只是審裁處通知她在8月底補交資料。
急用匯款幫母親治病 同意公安扣走一半匯款以解涷另一半
然而，類似事件絕非僅有。另一位第五年在港工作的外勞護理員阿林，曾在2023年10月透過深水埗一間改名三次的找換店「天月匯款找換」，把人民幣58,000元匯至內地戶口給母親治病，但無獨有偶，阿林的匯款同樣在三日後被凍結，連母親的治療亦被迫延誤。她同樣找來找換店對質，卻只被告知「邊度凍結佢嘅錢就搵邊度」。
在2024年3月，阿林接獲內地公安通知，要求他同意有公安扣走一半被凍結的匯款，使其內地戶口得以「解凍」。急於為母親治病，阿林亦只好同意。公安其後亦告知她可向香港找換店追討上述款項，惟當時該店舖已經倒閉，阿林最終追討無門。
外勞護理員權益保障互助組：兩個月內共19宗相關個案
外勞護理員權益保障互助組形容上述個案只屬冰山一角，互助組代表成員May指互助組在短短兩個月內已收集到19案相關個案，而當中單宗個案涉及金額最高達14萬港元。互相組希望香港政府及中聯辦成立中港專責部門積極加入，主動協助證明受害者清白，並協助追討外勞被凍結的血汗錢及解凍其內地銀行戶口；互助組又希望政府能加強宣傳教育，避免更多外勞及市民受害。