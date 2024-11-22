海關與澳洲邊防局合辦亞太區會議　就打擊跨境私煙交流執法經驗

香港海關與澳洲邊防局為期兩日的亞太區打擊私煙執法會議，於周四（21日）圓滿結束。會議透過專題演講、討論及舉辦雙邊會議，就打擊跨境走私香煙及公共衛生方面深入交流和分享經驗，成果豐碩。



今次是香港海關首次舉行以打擊私煙為主題的大型區域性會議，匯聚超過40位來自18個世界海關組織亞太區成員的代表、多個執法機構的專家，以及公共衛生專業人員的參與，包括香港衛生署代表。

海關關長何珮珊在開幕致辭時指，跨境走私香煙一直是各地海關重點關注的議題，而在亞太區內，香港和澳洲的情況尤為嚴重。據2023年世界海關組織非法貿易報告，90個海關組織去年共報告超過38,000宗非法煙草案件及檢獲逾31億支私煙，分別較2022年上升54%及46%。

香港海關一直不遺餘力打擊私煙活動，過去4年的私煙檢獲量亦持續上升，從2019年約5,500萬支升至去年的6.52億支。顯示打擊跨境私煙問題所面臨的持續挑戰，以及加強執法能力的需要。因此香港海關與澳洲邊防局合辦是次會議，讓亞太區成員可透過會議交流，進一步提升區域成員合作及執法能力。

另外，香港海關亦藉此機會，分別與越南、柬埔寨、日本、新西蘭和新加坡執法機關舉辦雙邊會議，探討打擊私煙活動的協作及推動更全面的情報信息互換。