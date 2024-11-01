私煙猖獗　報販憂煙稅高更多煙民買私煙　倡推標籤制暫緩禁加味煙

本港私煙猖獗，海關周二（10月29日）搗破屯門區工廈單位的「私煙工廠」，檢獲330萬支香煙，為今年第二宗同類型案件。香港報販協會及全港報販大聯盟今日（11月1日）表示，政府近年不斷增加煙草稅，雖然今年稅收較去年同期跌55%，惟吸煙率卻沒有顯着下降，憂慮不少煙民轉食私煙或無牌煙草。

全港報販大聯盟召集人李榮栢更指，報販的香煙銷售額大幅下跌，半年累計跌幅已達60%。香港報販協會主席林長富則說，「煙民以為網上買嘅係日本版韓國版嘅煙，其實呢啲都係咩煙呢？屯門煙，可能日後買嘅係藍田煙。」



2024年11月1日，香港報販協會及全港報販大聯盟召開記招，促請政府打擊私煙。（全港報販大聯盟提供）

報販業︰不法集團試圖建非法黑市香煙製造產業鏈

有不法之徒聘請雙程證人士，在屯門區工廈單位開闢24小時生產線製造冒牌煙，部份冒充日本煙。海關經調查後，本周二拘捕7名男女，當中6人持雙程證，檢獲330萬支香煙、煙絲及生產機器等，總值約2,200萬元。

香港報販協會及全港報販大聯盟指，截至今年9月，海關偵破的非法私煙案件已超過1.5萬宗，超越2022年及2023年的總數。而海關在今年7月於流浮山破獲首宗同類案件後，短短數月內再次發現非法製煙工場，顯示有不法集團試圖在香港建立非法黑市香煙製造產業鏈。

海關公布的數據顯示，政府今年3至9月的煙草稅收，相比去年同期大幅減少55%，由24億減至10億元。不過統計處資料顯示，2023年本港吸煙率為10.3%，2021年則為9.9%，即只下跌0.4%。

私煙情況未見改善︰可能日後買嘅係藍田煙

香港報販協會主席林長富指，報販業界在加煙草稅前，已多次向政府表達憂慮，指出煙草稅無阻市民戒煙，反而會令不法私煙商有機可乘。而協會曾多次向控煙酒辦公室投訴違法私煙宣傳，並向警方提供情報，惟私煙情況未見改善，今年反而出現兩宗「私煙工廠」個案。

「有啲不明就裏嘅，以為網上買嘅係日本版韓國版嘅煙，其實呢啲都係咩煙呢？屯門煙，可能日後買嘅係藍田煙。其實可能大部份係白牌煙私煙，就係呢啲地方生產出嚟，冇監管冇質量控制嘅私煙，反而會令香港醫療架構更受衝擊。」

報販香煙銷售額半年累計跌幅達60%

全港報販大聯盟召集人李榮栢則指，自今年2月政府再次加煙草稅後，完稅煙與非法私煙的價格進一步擴大差距，私煙失控，報販的香煙銷售額大幅下跌，半年累計跌幅已達60%。

李榮栢又指，煙草稅率增加30%，總稅收卻大幅下跌，但吸煙率未見顯着下降，反映愈來愈多煙民轉投黑市，認為已影響報販的生意，同時亦蠶食政府的煙草稅收入，平白不見數以十億計的稅收。

海關早前搗破屯門區工廈單位的「私煙工廠」，香煙盒印有日文字冒充日本煙。（資料圖片／黃偉民攝）

三項建議︰推完稅煙標籤制度、暫緩加稅及禁加味煙

香港報販協會及全港報販大聯盟並向政府提出3項建議，包括盡快推行完稅煙標籤制度，為執法人員提供更有效明確的方法分辨完稅煙，並為法庭舉證提供更堅實的基礎，同時增加私煙商的犯罪成本，因此期望政府可盡快推行，以遏抑和打擊私煙市場。

另一項建議為暫緩加稅及禁止加味煙。他們指，由於私煙價格遠低於完稅煙，若將來只有私煙或「老鼠煙」提供加味煙，只會更多煙民流向黑市，認為對控煙工作毫無幫助，因此呼籲政府在私煙問題得到明顯改善前，暫緩所有可能刺激黑市的措施。

他們亦建議政府加強打擊私煙宣傳，包括派發煙草產品、傳單和印有香煙品牌紀念品等，仍然隨處可見，因此促請控煙酒辦公室立即加強執法，避免私煙商繼續擴大黑市客源。