大熊貓BB百日宴　市民搶紅雞蛋豬腳薑　樂樂活潑見人狂食竹筍

大熊貓龍鳳胎BB誕生滿100日，海洋公園今日（23日）舉行百日慶典，包括派發紅雞蛋及豬腳薑醋、實時直播一對龍鳳胎等。今早10時，逾百名市民帶着熊貓裝飾品入場，有市民提早兩小時排隊等候，亦有人形容一對龍鳳胎誕生是「香港福氣」。



展館「大熊貓之旅」閉館3個月後，今日亦重新開放。有人認為樂樂比之前健壯，「我諗住佢坐係到懶懶閒，佢而家企起身行！」；又有人指館內人流較以往多。



有婆婆帶同大熊貓公仔入場。(夏家朗攝)

壽星戴熊貓頭箍入場慶生 讚龍鳳胎是「香港福氣」

海洋公園今早10時開放予公眾入場，逾百名市民帶着熊貓裝飾品，甫開閘即跑進場。數名職員在出入口附近位置派發限量以紅袋包裹的「紅雞蛋」，袋裏放有龍鳳胎合照，並印上「我哋100日喇」的字句；另在自然生態徑、海洋列車附近派發豬腳薑醋。

「壽星」冼女士趁着生日到訪海洋公園，恰巧遇上百日慶典，於是特地戴熊貓頭箍到場。對於一對龍鳳胎誕生，她形容是「香港福氣」，又認為熊貓很可愛。

展館「大熊貓之旅」閉館3個月後，今日亦重新開放，爸爸大熊貓樂樂再次亮相。據職員透露，上午10時為樂樂最好動的時刻，現場可見樂樂坐於地上不停食竹筍，及後爬到仿木行走，相當活潑，大批市民舉機拍攝。

「壽星」冼女士趁着生日到訪海洋公園，恰巧遇上百日慶典。（任葆穎攝）

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居於元朗的楊小姐，今早8時到場，已有20多人排隊等候。（任葆穎攝）

有元朗市民提早兩小時到場輪候

居於元朗的楊小姐，甫入場便到「大熊貓之旅」參觀，她身穿熊貓圖案服飾、帶着熊貓毛公仔，稱今早8時到場，已有20多人排隊等候，「以往未試過咁早，係為咗百日宴過嚟睇吓。」她稱感到很開心，認為樂樂今日很精神。她又指，以往曾多次參觀熊貓館，認為今日人流較多，形容好多「擁躉」。

郭太及姨太表示，今日特意前來觀賞熊貓，她們均認為樂樂比之前健壯，「我諗住佢坐係到懶懶閒，佢而家企起身行！」她們表示很高興，「點辛苦都要過嚟睇」，又期望一對龍鳳胎能平安成長。

郭太及姨太表示，今日特意前來觀賞熊貓，她們均認為樂樂比之前健壯。（任葆穎攝）