大熊貓BB｜11.23百日宴派紅雞蛋薑醋 熊貓館重開爸爸樂樂見大家
撰文：江麗盈
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大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB今年8月中出生，至本月23日滿100日，海洋公園今日（7日）公布，將為這對龍鳳胎BB舉行百日慶典，一連串活動包括派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋，威威劇場每日將有兩場實時直播，讓遊人直擊一對龍鳳胎BB的生活實況。展館「大熊貓之旅」也會於當日重新開放，在一對龍鳳胎BB正式亮相前，由牠們的爸爸大熊貓樂樂在館內與遊人見面。
海洋公園宣布，將為大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB舉行百日慶典，包括在11月23日及24日早上10時，分別於園內的海濱樂園、及自然生態徑附近派發免費紅雞蛋和豬腳薑醋。
由11月23日起，園內威威劇場的大型LED屏幕上，也將於中午12時及下午2時實時直播一對龍鳳胎BB的生活情況，每節約30分鐘。即使錯過直播，入園人士也可於每日下午4時及6時在同一地點重溫當日較早前的直播片段。
百日慶典還有多個與熊貓相關的活動，包括海濱樂園廣場每日多場的扭熊貓氣球活動、亞洲動物天地進行的「大熊貓小雕像」輕黏土工作坊等。
至於園內夢幻水都人工湖的演出，也會加入一對龍鳳胎BB的投影，這個限定版光影匯演暫時只會在11月23至24日晚上7時舉行。
展館「大熊貓之旅」也會於11月23日重新開放，開放時間暫為早上10時至下午3時，在一對龍鳳胎BB正式亮相前，牠們的爸爸大熊貓樂樂會在館內與遊人見面。
海洋公園也推出一系列以大熊貓BB為主題的紀念品，包括盈盈育兒布偶、仿真大熊貓寶寶公仔、及印有大熊貓BB相片的鑰匙圈、A4文件夾、磁石貼、明信片、卡套、透明拼圖相架等。
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