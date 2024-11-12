大熊貓BB｜海洋公園11.23起在園內直播姐弟生活情況 附時間表
撰文：何瑞芬
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大熊貓龍鳳胎BB誕生近三個月，海洋公園估計兩姐弟最快可於農曆年前後與公眾見面。海洋公園今（12日）在香港大熊貓官方專頁公布，11月23日起，每日會在海洋公園威威劇場內直播大熊貓BB園內情況，讓入園觀眾直擊兩姐弟最新動態。
海洋公園早前預告會在11月23及24日舉行兩姐弟的百日慶典派對，活動包括超萌家姐細佬直播、粉絲必搶獨家贈品、大熊貓主題工作坊，以及限定表演和打卡位等。
香港大熊貓官方專頁公布最新直播資訊，稱11月23日起，會在威威劇場透過大型LED屏幕上的直播，欣賞這對雙胞胎BB睡覺、玩耍或探索四周的可愛姿態。詳情如下：
地點：海洋公園威威劇場
日期：由2024年11月23日起每天播放
時間（每節約30分鐘）：
• 直播：中午12:00及下午2:00
• 當日重播：下午4:00及下午6:00
首階段直播只會在海洋公園內播放，海洋公園估計兩姐弟最快可於農曆年前後與公眾見面。
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