公院檢討｜委員會斥權責不清　下級因階級觀念不敢向上級反映問題

醫務衞生局早前責成醫院管理局成立公立醫院系統管理檢討委員會，檢視公院多宗事故，從不同層面進行全面系統性檢討，醫管局早前向醫衞局提交報告及31項建議。公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝今日下午（22日）在記者會稱，醫管局在質素及安全上，管理層不同職級權責不清導致責任含糊，對質素及安全所扮演角色及應有責任理解不足，霍又稱，部份職級架構員工未能做到坦承溝通，即有下級發覺有事情不妥，但因根深柢固的階級觀念影響下不敢向上反映。



醫院管理局主席范鴻齡（右二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左二）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

醫院管理局主席范鴻齡（左二）及公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝（左一）11月22日會見傳媒，公布委員會報告。（任葆穎攝）

伊利沙伯醫院。（資料圖片）

醫衛局：同意31項建議措施 責成醫管局定期交進度報告

醫務衞生局公布，已完成檢視醫管局就早前檢討醫院管理系統性問題所提交的檢討報告。醫衞局同意當中31項建議措施及行動計劃的方向，並已指示醫管局提升其管治和架構的改革工作。

醫衞局局長盧寵茂表示，認同檢討委員會在報告中建議的措施方向，亦已責成醫管局需適時落實各項改善措施及持續監察落實進度和成效，並向醫衞局定期提交進度報告。

醫衞局局長盧寵茂表示，認同檢討委員會在報告中建議的措施方向，亦已責成醫管局需適時落實各項改善措施及持續監察落實進度和成效，並向醫衞局定期提交進度報告。（資料圖片）

報告：需研究醫管局管理架構能否應付公院情況

檢討報告同時指出，有需要研究醫管局現有的管治及管理架構，是否能夠繼續應付現時複雜的公立醫院系統的需要及情況。醫管局將在醫管局大會下成立管治及架構改革委員會，督導落實報告中有關管治及權責分工的建議及改革工作。

改革委員會由醫管局大會主席范鴻齡擔任主席，醫務衞生局常任秘書長和醫務衞生局副局長會出任改革委員會成員。

盧寵茂說，面對人口老化、慢性疾病日益普遍和醫療成本持續上升對醫療系統所帶來的壓力，必須就涉及整體公立醫院管理的系統性及結構性問題深化改革，以確保公營醫療系統可持續地為市民提供醫療服務，符合現時的社會需要。

醫管局大樓。(資料圖片)

醫管局下午4時召記者會交代

醫衞局因應今年6月數宗醫院事故，包括伊利沙伯醫院一名61歲男病人被插錯喉、廣華醫院部分手術室發生電力故障等，責成醫管局全面檢視公立醫院管理的系統性問題和改革需要，並向醫衞局提交報告及建議。

醫管局成立檢討委員會，檢視醫管局在管治、風險控制及程序指引遵從性等各方面的表現，並向醫管局大會提交報告及改善建議。醫管局大會和其管理團隊經詳細研究報告建議後，於10月8日將報告及其行動計劃提交予醫衞局。

醫管局將於下午4時召開記者會交代報告，醫管局主席范鴻齡、公立醫院系統管理檢討委員會主席霍泰輝、醫管局行政總裁高拔陞及醫管局質素及安全總監黃立己將出席。