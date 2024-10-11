施政報告2024｜接連醫療事故　林哲玄倡檢討醫管局高管問責制

行政長官李家超將於下周三（16日）宣讀其任內第三份施政報告，醫療衞生界立法會議員林哲玄提交的意見書中，指出未來一年醫療衞生界發展有四大重點，當中包括公立醫院系統性檢討和改進。他認為，一連串的醫療事故和建築設備事故令公立醫院管治響起警號，他認為檢討的範圍不應只限於服務質素和病人安全系統，更要加強醫院管理局高管的問責。



代表醫護界別的林哲玄議員（黃浩謙攝）

本身是醫生的林哲玄指，因應連串的醫療事故和設施事故，政府成立公立醫院系統管理檢討委員會，他本人也是檢討委員會成員之一。但他認為檢討不應只限於《服務質素和病人安全系統》，還要包括高級管理層問責不足、員工工作體驗不被重視、和病人體驗不佳以致未能建立良好醫患關係等三個範疇。

他指，政府強調十分重視加強管理層問責，但問責不只是當醫療事故發生後，高管們出來站台，見傳媒、鞠躬、問候家屬、查找不足、紀律處分員工、高管自己扣分扣獎金、以至最嚴重的問責下台。他認為，政府向醫管局購買公共醫療服務，醫管局高層有責任確保所售賣服務達標、物有所値、具成本效益。政府每年向醫管局支付900億以上，醫管局 是否應該給出一個服務的規格(specifications) ?

醫院管理局（資料圖片）

他續指，醫管局不能夠說一句我賣的是全港的公共醫療就算交代了 ，起碼每年那800多 萬的專科門診、600多萬的普通科門診、200多萬的急症，那10%的新症和90%的舊症每個成本多少 、病人得到的診症時間多長?舊症又是每個成本多少、診症時間多長?為什麼新舊症比例是1:9 ?有否增加新症比例的目標 、計劃和時間表 ?急症室一級到三級每個診 症所秏時間、物資和成本是多少？

林哲玄認為，醫管局應該硏究按述項目還原成本，否則政府付出的資金是否物有所值，根本無從估算。高管有責任確保 S p e c 和價格相稱，如果無法控制成本，高管應該問責。同樣道理 ，醫療風險警示時間(SE)和重要風險時間(SUE) 的比例是否控制在承諾的範圍內 ，手術併發率是否在合理區間內 ，必須層層問責從臨床部門到醫院行政總監 、聯網總監到總部。

林哲玄指曾進行調查發現公立醫院的同事不滿醫管局的管治（政府新聞處圖片）

他又指，2022年做了調查，收回有效問卷超過500份，大部分回覆的是醫生 ;絕大部分曾供職於或仍供職於醫管局 。醫管局最能吸引同事留任的是服務市民的機會 、處理危急重症的機會 、專科訓練的機會及訓練下一代醫生的機會 。醫管局最分同事不滿的是繁重的工作量、醫管局的管治、行政工作、人事關係。離開的原因首先是生活與工作的平衡 、然後是收入、較好的醫患關係和遠離醫管局架構內的官僚和人事關係 。