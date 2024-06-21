伊院插錯喉廣華停電　醫衞局責成醫管局全面檢視　3個月內交報告

伊利沙伯醫院一名61歲男病人被插錯喉，情況危殆，廣華醫院部分手術室發生電力故障。醫務衞生局今表示，高度關注近期公立醫院接連發生多宗有關病人護理程序以及醫院設備運作的事故，認為事故反映公營醫療系統管理極待改進，以確保醫療安全及病人福祉。



醫務衞生局責成醫管局，在積極就有關個別事故、檢討成因及採取措施改進外，同時需要全面檢視公立醫院管理系統性問題和改革需要，並於三個月內向醫務衞生局提交報告及建議。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，就近期於公立醫院發生多宗與醫療服務有關的事故，已去信醫管局主席表達高度關注，責成醫管局從速跟進相關事故外，並指示醫管局需就當中牽涉的公立醫院系統性問題，嚴肅展開全面、獨立的檢討，包括醫療程序依從監察機制、員工考核及管理層問責、內部風險管理系統，以至事故應變、溝通及公布安排等。

他重申，醫療系統應一直將病人安全放在首位，故已要求醫管局於三個月內完成檢討並提交報告，包括建議相應改善措施。視乎醫管局的報告，醫務衞生局會慎重審視醫管局體制及改革的需要。

醫管局須採取一切措施，確保公立醫院的病人得到最適切的醫療照顧，防止醫療及設備事故發生，將對病人和員工的風險減至最低，以確保香港醫療水平和維持市民對公營醫療系統的信心。

此外，立法會議員梁熙早前去信衞生事務委員會主席陳凱欣要求下次開會加入議程，就公立醫院醫療事故頻繁作出跟進，並要求醫管局管理層出席會議，以便解答有關管治的疑問並討論改善方法。陳凱欣表示，已正式透過立法會衞生事務委員會秘書通知政府， 要求下個會議加入討論醫管局處理醫療事故的手法。