DSE｜預測等級研究　逾半卷目準繩度低於50%　英文科最準達70.7%

考評局公布2024年文憑試預測等級研究結果，英文科準繩度繼續是各科最高，有70.7%考生預測等級與文憑試實際等級相同，與去年相比，則下跌0.1個百分點。至於準繩度最低為選修科科技與生活（服裝、成衣與紡織），只有21.4%。整體共26卷之中，有超過一半的準繩度低於50%。



考評局公布2024年文憑試預測等級研究結果，英文科準繩度繼續是各科最高。(資料圖片)

考評局表示，今年有398間學校參與研究，佔與考學校約84%，上述學校合共提交約3.7萬名學校考生的校內評估分數。考評局按各校內評估分數，並參考學校過往的文憑試成績，預測學校考生的文憑試科目等級。參考預測等級與文憑試實際等級相同的百分比，共26卷當中，有14卷、即超過一半低於50%。

各科之中，以英文科準繩度最高，有70.7%考生預測等級與文憑試實際等級相同，只有0.8%超出一個等級範圍。中文科有48.5%，數學必修部分則58.8%。至於預測最差為選修科科技與生活（服裝、成衣與紡織），只有21.4%。

公民與社會發展科於今年首度開考，考評局指，由於沒有該科過往的文憑試成績數據作參考，今次研究並不包括這一科。

考評局表示，總括而言，三個核心科目的校内評估分數大致能反映學校考生在文憑試的表現。而選修科目整體預測成績的準確程度較核心科目略低，因受修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影。考評局指，會在 2025 年繼續舉行預測等級研究，並探討提高預測準確度的機制，同時為學校提供更多實用的回饋，以提升校內評估的信度與效度。