假學歷｜澳門司警拘4內地生　涉偽造DSE成績入讀澳科大　20人潛逃

大學假學歷風波持續不斷，《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校發現多人文憑試 （HKDSE）成績造假。澳門教育及青年發展局隨後公布，澳門科技大學透過向香港當局核查，發現24人持假學歷。

澳門司警今（18日）公布拘捕四名涉案大學一年級學生，承認自己從未應考文憑試，，透過內地中介偽造成績及證明，他們被移交澳門檢察院處理。另外20人在澳門科技大學報警前已離開澳門，澳門與香港及內地警方正合作追查。



澳門司警拘捕4名學生涉嫌偽造DSE成績。（Facebook 司警教室圖片）

澳門司警表示，香港考評局10月底收到舉報，懷疑有學生使用不實學歷申請入讀澳門科技大學。考評局通知澳門科技大學後，校方上月29日報警。

涉嫌持假學歷的24名內地學生，分別為13男11女，均已入讀大學一年級。被捕的四名學生來自河北、浙江、深圳和江西，表示從未參與文憑試，是家人透過內地中介偽造成績及證明。中介於他們8月辦理入學前，派發偽造成績表，並教他們如何應對大學職員提問等。

其餘20名學生在澳科大報警前已經離開澳門，司警將繼續與香港和內地警方合作追查。

司警表示偽造文件，一經定罪可處罰最高三年徒刑。