假學歷｜考評局首回應假DSE成績：證書多重防偽　正研電子化核證

《香港01》早前獨家報道，澳門有大專院校發現多人文憑試 （HKDSE）成績造假。澳門司警拘捕4名澳門科技大學學生，涉嫌使用虛假香港文憑試（DSE）成績入讀，20人潛逃。司警又透露，考評局早於10月28日已發現造假。

事隔超過半個月，考評局今（18日）首度開腔，強調DSE成績通知書和證書具有多重防偽特徵，包括有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。局方正研究開發電子化成績核證方案的可行性，將適時公布。



考評局表示正研究開發電子化成績核證方案的可行性。圖為以往DSE放榜日，學生向記者展示的真實成績。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

成績表有多重防偽 正研究電子化核證方案

考評局在網誌回應近日澳門有高等院校發現偽冒的DSE成績文件，以及社會上有意見認為可加強DSE證書防偽措施和成績核證服務。局方表示，成績通知書和證書均具有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣等。

考評局又表示將與時並進，研究電子化成績核證方案的可行性，提升服務效率，將適時公布。

澳門科技大學日前爆出24名非本地生，涉使用虛假香港文憑試（DSE）成績報名入學。(澳門科技大學網站圖片)

考評局：加強向院校提供直接索取考生成績服務

考評局已為超過20間本地與非本地的大學、院校、教育局、內地與台灣負責招生機構，以及多所本地自資院校等，提供直接索取考生成績的服務。院校取得學生同意後，可在DSE放榜日，直接從考評局取得學生DSE成績，整個過程不經第三方介入，毋須擔心成績被人造假。

局方將進一步推廣服務，以便院校從官方途徑核實。

考評局表示，研究開發電子化成績核證方案的可行性，以提升服務效率，相關工作將適時公布。（資料圖片）

上年度逾1,400宗「成績證明函件」申請

除了向院校直接提供考生DSE成績，個別院校或僱主如需要查核個別申請者的成績，可要求申請者向考評局申請印發「成績證明函件」，考評局會把函件直接寄予申請人指定的機構，以證明其公開考試成績。對於由中介或第三方機構提供的文件，考評局呼籲要格外小心，切勿以身試法，試圖行使虛假成績文件。一經發現，定必嚴肅處理。

考評局備存了由1977年成立以來主辦的各個公開考試考生成績紀錄，包括DSE、會考、高考等，方便院校或僱主查核歷屆考生成績。在2023/24年度，考評局共處理超過1,400宗「成績證明函件」申請，協助DSE資歷持有人升學和就業。