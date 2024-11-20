深圳教育中心助內地生報DSE被拒　考評局「轉軚」至今批准52人考

深圳一間教授香港文憑試（HKDSE）課程的教育中心，早前為內地學生報考2025年文憑試時，考評局基於該中心未能提交內地教育部門官方資料，拒絕批准54名學生報考DSE。該中心於本月初提出司法覆核，昨（19日）發聲明指，首輪審核通過的4名考生外，考評局現再批准多48名學生。至於餘下10名學生，中心指已按要求補交申請資料，預計考評局11月底完成審核。



香港考評局。（資料圖片 / 張浩維攝）

考評局：尚餘10名考生未獲批 補交資料後料11月底完成審批

深圳國際課程中心早前為62名內地學生報考2025年文憑試，被香港考評局要求提供內地官方文件，以證明課程資歷達高中程度。該中心呈交等同英國高中學歷的辦學許可證，但未獲局方認可，54名學生被拒報考DSE。中心於11月6日入稟高等法院申請司法覆核，法官批出司法覆核許可，暫定12月聆訊。

中心昨（19日）發聲明表示，經過香港考評局的耐心溝通和推動，目前已獲局方律師團隊正式告知，除去首輪審核已完全通過的4名學生，再增加了48名學生通過。至於餘下10名學生，中心指已按要求補交申請資料，預計考評局將快速處理，有望11月底全部完成。中心指，將繼續與考評局密切溝通，確保62名學生盡快通過2025年香港DSE考試資格審核。

申請人經營的深圳國際教育中心，有辦多國的升學課程。(深圳國際教育中心網頁擷圖)

根據深圳國際教育中心的網頁資料，香港DSE文憑試課程一年學費為15.8萬人民幣。(深圳國際教育中心網頁擷圖)

中心聲明反駁 9月已提交深圳教育行政部門辦學許可

根據入稟狀，中心於今年9月，被考評局要求提供省或市教育行政部門的辦學許可證，或同等教育程度的學歷證明。當時局方指中心沒有提供內地官方資料，只允8名符合其他自修生條件的學生報考。

中心昨（19日）在聲明透露，當時已按要求及時提交了英國高中學歷的辦學許可，以及深圳教育行政部門頒發的辦學許可，考評局初審通過了4名學生的報考申請。

該中心於2022年開辦DSE課程，並於2023年為27名學生以自修生身份報考2024年DSE，獲考評局批准申請，最終9人在港升學，16人在內地或海外升學。該批學生中，部份人本身持永久性居民身份證，部份持雙程證。中心重申，在開辦過程中，始終嚴格遵守考評局的各項規定。