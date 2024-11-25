各地醫療基建發展蓬勃　香港新醫院加入科研改善醫療成效

新冠肺炎疫情過去數年肆虐全球，各地不少國家的醫療設施均受到嚴峻考驗，英國亦不例外。筆者早前遠赴當地參與醫療工程展覽會時，透過業界人士確知當地醫療工程發展實在蓬勃，多間大型醫院將在未來數年相繼落成及完成改建。除了因應疫情而加強傳染病設施外，科技發展亦有助提升醫療設施及技術，料日後將為當地患者帶來更高效率及質素的醫療服務。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



英國西坎伯蘭醫院在經歷了耗資4000萬英鎊的重建後，正準備迎接患者。 (Construction.co.uk 截圖）

上文提及，筆者早前遠赴英國曼徹斯特參加由英國醫療工程學會舉辦的年會及展覽會，今年展覽會參展商數量之多是歷來之冠，場地面積亦較以往大增多於一倍。筆者透過實地所見及與當地醫療工程界人士交流，知悉參與商戶數之多，與近年當地工程量大增有關。據知，由上屆英國政府提出及推動的醫療工程項目有多達20個，包括新醫院建造、改建及擴建等，而今屆政府上場後，雖然面對經濟環境有變，但英國仍然將會有4、5項大型醫院工程陸續完工。

據當地業界透露，英國醫療工程量大增涉及多個因素，包括當地醫療設施已長期面對老化及過時問題，基礎設施追不上現代醫學需求，部分醫院歷史悠久，故需進行大型維修或改建，才能符合最新標準及應付所需。另外，英國國民保健署登記及輪候人次不斷增加，亦令醫療設施出現龐大額外需求。

英國新皇家利物浦大學醫院項目落成後，期望可加強當地人才訓練。（HKS 截圖）

此外，近年新冠疫情影響下，當地醫療保健系統承受不少壓力，當中硬件設施或軟件服務上的不足及缺乏在疫情衝擊下亦明顯，故當局更有迫切性去改善醫療設施去應付所需。近年隨著科技發展，更先進的設施有需要引入新型醫療或經改建的醫院，這不但有助提高治療效率，亦可為醫護人員帶來更佳的工作環境，有助留住日漸緊張的醫療人才。而醫療設施得以改善亦可減少當地不同地區醫務設備水平懸殊的不平均現像，拉近各地區醫療服務質素。

英國當地預計明年開始陸續有至少5間大型醫療落成及完成改建工程，包括新皇家利物浦大學醫院（New Royal Liverpool University Hospital）項目，主要用作加強當地人才訓練；而西坎伯蘭醫院（West Cumberland Hospital）重建則令設施更趨現代化從而改善服務。而北曼徹斯特綜合醫院（North Manchester General Hospital）的擴建及改建工程，則有助增加醫療容量，日後可服務更多病人；而布拉德福德皇家醫院（Bradford Royal Infirmary）的工程則會加強患者護理及老年醫療需求；同時新南格拉斯哥大學醫院（The New South Glasgow University）落成亦有助增加新血培訓。當地認為這些問題需要有系統性的解決方案，以確保英國的公共醫療系統能夠持續運行，並提供高質量的醫療服務。

英國北曼徹斯特綜合醫院的擴建有助增加醫療容量，可服務更多病人，而總體規劃圍繞新的「綠色村莊」為主題，增加可持續的建築元素，為員工、患者、訪客和社群提供更健康的生活方式。 (Medical Architecture 截圖）

其實本港政府早年除了推展建築現代化外，亦先後公佈兩個十年醫院發展計劃，多間大型醫院均進行改建及擴建工程。政府上月更宣布成立「籌備新醫學院工作組」，擬於今年內邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，籌備興建本港第三所醫學院，包括發展新醫學院校舍及新綜合醫教硏醫院，回應本港醫護人才的需要，同時希望未來醫學教學發展更多元化。據悉，政府考慮籌建的新醫學院及有意發展的教育樞紐將會位於「北部都會區」，已規劃預留用地打造「北都大學教育城」，作為專上院校發展，擬建實驗室及學生宿舍等，其毗鄰為牛潭尾及新界北新市鎮。當局亦有意提供土地供國際學校發展，滿足非本地家庭的教育需要。

有意見指出北部都會區建新醫學院校舍，可與河套港深創科園發展人工智能、生物科技產業產生協同效應。而其實施政報告已指出北部都會區是一個對接深圳和大灣區其他城市的規劃，將分「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」、「口岸商貿及產業區」和「藍綠康樂旅遊生態圈」四大區域。而「創新科技地帶」將覆蓋新田科技城，包括河套區港深創科園在內，可與深圳科創園區產生協同效應，成為創科發展的樞紐。而規劃的綜合醫院將闢設教學、培訓及研究設施，可配合新田科技城等地發展生命健康科技產業，特別是吸引先進的生命健康科技機構進駐，促使北都成為國際創科新城，相信亦可以以科硏提高醫療成效。

據知科技大學、理工大學及浸會大學均有意提交申請開辦醫學院，料會提出各具特色的方案，籌備新醫學院工作組已開會討論揀選準則。在這些項目及第二個十年醫院發展計劃下，預料本港未來醫療工程會不斷增加，將能夠為市民帶來更優質的醫療服務。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

