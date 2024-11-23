啟德體育園｜青年運動場今5000人壓力測試　有公務員提早到等入場

啟德體育園今日（23日）下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。演練下午3時30分開始，而在下午約2時15，警方、民安隊及港鐵職員已開始準備，亦有參與的公務員提早到達，但被保安告知要到下午3時30分才可進場。港鐵宋皇臺站正常運作，前往啟德體育園的D出口沒有封閉，市民亦可自由地經過青年運動場，警方暫未有作出任何封路措施。



啟德體育園今日（23日）下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。（吳美松攝）

啟德體育園今日（23日）下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。（吳美松攝）

今次演練下午3時30分開始，至晚上8時45分結束。範圍包括啟德體育園青年運動場、港鐵啟德站，啟德車站廣場及港鐵宋皇臺站。警方早前指，今日將會進行入場及兩次離場測試，並會加入模擬突發情景。另外亦會設傳媒導賞團，希望透過傳媒報道，讓公眾更了解場地安排。

警務處處長蕭澤頤今早稱，會動員警察協助壓力測試，除了機動部隊人員，還有重點搜查組人員，而專責組人員會充當紅隊，主要是觀察在壓力測試情況下各個有份參與的部門。

據了解，今次演練以公務員為主而非開放予市民參與，主要因為當局希望能確保有足夠的人入場，獲指派參與的公務員會被視作執勤，以進行有效的測試。若被指派公務員當天屬休假，可獲補鐘；個別部門也在不影響運作的情況下，安排於當天當值的人員參與演練。而不少公務員也有興趣參與演練，畢竟啟德體育園是全新的設施。

當局又預計隨著演練會逐步「升級」，最終達至測試主場館五萬人的容量，大部分公務員均會有機會參與不同階段的演練。

今日亦會測試安檢情況，下午5時會進行第一次離場安排，參與人士會分成5批，每批約1,000人，前往港鐵宋皇臺站D出口，乘搭地鐵到啟德站，再徒步回到青年運動場。第二次離場測試則於下午7時30分進行，參與者同樣分成5批，前往啟德站後便可乘車離去，演練同時結束。警方會安排其中一批人在離場時使用雨傘，模擬下雨情況。

啟德體育園今日（23日）下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。（吳美松攝）

啟德體育園今日（23日）下午舉行第三次演練，在青年運動場進行壓力測試演練，動員4500名公務員及500名社區人士扮演觀眾。（吳美松攝）