啟德體育園消失的200米通道上蓋惹批　鄧炳強答增避雨設施：睇睇

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行15人欖球國際邀請賽。場地往來宋皇臺站D出口、 約200米的通道沒有上蓋，下午一場大雨令一眾球迷冒雨奔跑進場。至傍晚散場時又下雨，場館職員向觀眾派發雨衣，有市民形容安排貼心，但室外通道沒有蓋是「敗筆」。前來觀賽的保安局局長鄧炳強表示，世界上很多運動場都未必有蓋通往其他地方。至於會否有措施加強，他說「睇睇先」。



至傍晚散場時仍下雨，場館職員向觀眾派發雨衣。(黃浩謙攝)

散場時再下雨 有人拿瑜伽墊擋雨 職員派「特大號旅遊雨衣」

啟德體育園青年運動場第二場測試賽，香港欖球隊迎戰巴西隊。賽事下午約五時半完結，觀眾散場時突然再次下雨。啟德體育園職員在門口向市民派發「特大號旅遊雨衣」，有職員表示準備了約2,200件雨衣。雖然數量比起入場的3,000人為少，但相信部份人會使用雨傘，故認為足夠。不少市民紛紛站在室內位置穿妥才冒雨離開，亦有人拿着瑜伽墊，放在頭上擋雨離開。雨勢6時15轉小，約15分鐘後人潮幾乎散盡。

有觀眾拿着瑜伽墊放在頭上擋雨。(黃浩謙攝)

觀眾：往地鐵站路段沒遮蓋是敗筆

薛先生同薛小姐認為場館派發雨衣是貼心，薛小姐表示「原本擔心落咁大雨會好狼狽，但有雨衣好好多」。不過，她認為場館至地鐵站路段沒有遮蓋是「敗筆」，「起碼佢畀一個遮蓋我哋，去到（安檢）出口位置都好啲」。她又為觀眾席有瓦遮頭的位置較小，落雨時有觀眾走到有遮擋的地方暫避，導致有點擠擁。整體而言，她認為場館入場及離場安排十分清晰，地鐵站亦見到有不少指示，感到滿意。

張小姐亦認為派發雨衣的行為貼心，惟她亦希望可以在來往宋皇臺站的路段增設遮蓋。此外，她指今日在小食店排隊排了約二十分鐘，認為收銀人員嚴重不足，希望場館可以在小食店增設人手。

薛先生及薛小姐讚賞場地職員派發雨衣，但認為室通道沒有上蓋是敗筆。(賴卓盈攝)

鄧炳強：世上好多運動場都未必有蓋去其他地方

運動場前往遴近港鐵站宋皇臺站D出口的約200米通道，並沒有上蓋遮擋，有到場的市民認為如果沿路有蓋會更好。另外，安檢區域的帳篷較細，排隊時要「淋雨」，有市民感到頗狼狽。

到場觀賽的保安局局長鄧炳強回應，「世界有好多運動場都未必有蓋可以去到其他地方，咁我諗今次正好係一個測試，如果落雨嘅時間我地點應對」。至於會否有措施加強，他則回應「睇睇先」。

▼啟德體育園青年運動場第二場測試賽▼

