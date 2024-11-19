啟德體育園︱周六出動4500公務員扮觀眾演練　不參與會按程序處理

啟德體育園預計明年首季正式開幕，早前已先後於青年運動場進行了兩場測試賽，本周六（23日）會再安排約5,000人到園內青年運動場，扮演觀眾進行壓力測試。政府今日（19日）舉行跨部門記者會交代有關安排。香港警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩指，今次演練人數達場地上限，會加入不同模擬情景，測試不同部門之間的溝通及信任程度，當日主要由機動部隊及搜查隊等參與演練。

體育專員蔡健斌表示，今次演練會安排4,500名公務員參與，每人會有100元「車馬費」；另有500人來自社區組織。他形容政府十分重視啟德體育園，相信公務員會齊心一致，並樂意參與測試。如果公務員有困難，蔡健斌相信他們會主動提出；至於不參加會否被罰，公務員事務局會有既定程序處理。



啟德體育園預計明年首季正式開幕，早前已先後於青年運動場進行了兩場測試賽，本周六（23日）會再安排約5,000人到園內青年運動場，扮演觀眾進行壓力測試。政府今日（19日）舉行跨部門記者會交代有關安排。（Hong Kong Police Facebook截圖）

啟德體育園青年運動場以港乙聯賽作為首場測試賽。（資料圖片/趙子晉攝）

今次演練將於本周六（23日）下午3時30分開始，至晚上8時45分結束。範圍包括啟德體育園青年運動場、港鐵啟德站，啟德車站廣場及港鐵宋皇臺站。警務處行動部處理高級警司吳子輝指，屆時將會進行入場及兩次離場測試，並會加入模擬突發情景。另外亦會設傳媒導賞團，希望透過傳媒報道，讓公眾更了解場地安排。

當日入場時會測試安檢情況，下午5時會進行第一次離場安排，參與人士會分成5批，每批約1,000人，前往港鐵宋皇臺站D出口，乘搭地鐵到啟德站，再徒步回到青年運動場。第二次離場測試則於下午7時30分進行，參與者同樣分成5批，前往啟德站後便可乘車離去，演練同時結束。警方會安排其中一批人在離場時使用雨傘，模擬下雨情況。

吳子輝又表示，當日會模擬有突發情況發生，如有999緊急服務需要，例如有觀眾身體不適，需要由駐場人員報案要求協助，場內亦有聖約翰救傷隊進行協助。

港鐵車務營運本地鐵路總管李婉玲稱，早前已安排了不同措施配合，包括在車站全面提升出入閘機、增加大型提示，會按照規模及性質調整安排，全力配合。至於客流管理措施，港鐵宋皇臺站及啟德站會照常營運，但在演練期間，即下午5時至晚上9時進行測試，個別入口會作單向安排，其他入口可正常進出。當日港鐵會加派職員，提供特別指示及加強廣播。

她又表示，當日港鐵會同時測試屯馬線車隊的調配，安排空車列車，亦會加密班次至與平日早上繁忙時間相同，令職員及市民熟習安排，更好地迎接啟德體育園開幕，未來數日將會在有關車站內貼出相關告示。

被問到上周六（16日）的欖球測試賽，蔡健斌提到當日有因應首場測試賽的情況進行調整及改善，如將安檢通道由4條增加至10條。他特別提到存放問題，稱留意到有市民帶長傘及空水樽。蔡健斌強調早前已公布入場人士不能攜帶有關物品進入場地，因為即使是空水樽，亦有掉落草地或傷及群眾的風險，如市民遵守入場要求便可免卻存放的麻煩。不過，在沒有賽事的時候，場地會開放予公眾使用，該些時候便不會有相關要求。