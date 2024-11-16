啟德體育園測試賽｜雨勢大無損草地質素　港將盛讚：啟德是頂級

啟德體育園青年運動場今日（16日）舉行第二次測試賽，由香港男子欖球15人代表隊對巴西，惜天公不造美，下半場雨勢愈落愈大，不少前排球迷受「撇雨」影響，換位避雨。

雖然天雨落足大半場，但兩軍球員同樣盛讚草地質素，港隊入球功臣林澤成直指「是我打過最靚的球場之一」。



港隊冒雨捧盃。（黃浩謙攝）

啟德體育園測試賽｜香港男欖雨戰挫巴西 前排觀眾末段忙避雨

香港男子欖球15人代表隊上周六與巴西拍跳，今星期移師啟德體育園青年運動場，惜今日天公不造美，由開賽前已有驟雨，雨水在下半場再度來襲，烏雲帶來的雨水愈落愈大，下半場後段更出現「撇雨」，前排觀眾隨即移位避雨。縱然受天雨影響，青年運動場的草地保持開賽的狀態，畢竟全場有30名球員在場上，難免踩起草頭，球員們身上未見太多泥巴。

港隊與巴西的下半場雨勢愈來愈大。（黃浩謙攝）

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啟德體育園測試賽｜港將對草地讚口不絕

青年運動場似乎經過今日天雨的考驗，為港隊取得首個達陣的林澤成，坦言青年運動場的質素高，「啟德（青年運動場）的設施是『Top Class』（頂級），是我球員生涯打過最靚的球場，即使大部分時間下雨，場地的質素依然保持在十分好的狀態。」

林澤成坦言，上星期對巴西一仗打得麻麻，球隊上下都知道可以做得更好，加上整個星期的訓練得不錯，對今仗扳回一城十分高興，而林成為首名港隊球員達陣，希望達陣陸續有來，笑言：「希望不止得一次」。

青年運動場草地在熱身時已出現不少草頭。（黃浩謙攝）

戰畢上星期在港會場一仗後，另一港將蘇禮文對場地讚不絕口，「啟德肯定（比港會場）好一點，球在落場彈跳很快，就算近幾日連日下雨，今日雨勢都不小，我全場都沒有滑倒，可見場地質素之好。」同時代表7人隊的蘇禮文，他希望有機會在主場館出戰。

不止港隊球員，巴西球員Lucas Tranquez直指香港的一切都十分出色，「球場亦是他打過最好的球場」。

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港隊今仗報回上星期的一敗之仇，主教練道格拉斯（Andrew Douglas）坦言戰術部署與上場分別不大，只是球員們在場上更專注、做得決定更準確，是今仗贏波的關鍵。這名新西蘭籍教練指今仗對港隊球員及教練也是很好的體驗，「極好的球場、出色的草地及設施」，而今仗亦有不少觀眾入場，他希望將欖球吸引更多不同的觀眾。