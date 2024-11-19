大熊貓BB｜家姐眼仔碌碌向鏡頭「放電」　網民：細佬呢？

大熊貓龍鳳胎BB出生至今已超過90日，本周六（23日）將有百日慶活動。海洋公園今日在社交平台發布，拍得家姐「眼仔碌碌」向鏡頭「放電」的一幕。不過，網民似乎十分掛念細佬，紛紛留言問「細佬呢？」



香港大熊貓官方專頁

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繼前日公開盈盈食「冬筍」的片段後，海洋公園再公布盈盈女兒的生活片段。片段一開始便見到家姐登場，只見牠望向鏡頭「放電」，不時郁動身體，一時靠近鏡頭，一時又縮後。數秒後，家姐似乎準備好，園方為牠拍攝照片，拍到家姐眼仔碌碌，十分可愛。

片段一出隨即引來不少網民留言，有人大讚家姐可愛，又指家姐「眼眱毛好長，迷死人」。由於近日海洋公園公布的大熊貓龍鳳胎片段都以家姐為主角，不少網民十分關心細佬的下落，留言問：「細佬去咗邊？呢排好似唔多見細佬」。有網民則估計，細佬現時交由盈盈照顧，下星期才可「出鏡」。

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