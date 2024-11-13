大熊貓BB｜ 邀全港市民為姐弟慶祝 11.23官方IG直播百日慶活動
撰文：何瑞芬
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大熊貓龍鳳胎BB誕生接近百日，海洋公園正策劃兩姐弟的百日慶。繼昨日（12日）宣布園內直播詳情後，香港大熊貓官方專頁今（13日）公布，11月23日在其IG官方帳號舉行線上現場直播百日慶活動，歡迎市民入園或在社交媒體直播，一同為姐弟二人慶祝。
海洋公園早前預告會在11月23及24日舉行兩姐弟的百日慶典派對，活動包括超萌家姐細佬直播、粉絲必搶獨家贈品、大熊貓主題工作坊，以及限定表演和打卡位等。
香港大熊貓官方專頁今公布，在家姐細佬百日宴這個大喜日子，香港大熊貓官方IG 會進行線上直播，與大家一齊直擊現場情況。
▼香港大熊貓官方IG現場直播百日慶活動詳情：▼
直播平台：@pandahk_official
日期：2024年11月23日
時間：上午10時開始
除線上外，11月23日起，園方會在威威劇場透過大型LED屏幕上的直播，欣賞這對雙胞胎BB睡覺、玩耍或探索四周的可愛姿態。
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