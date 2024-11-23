「傀儡保險代理」5200萬元佣金詐騙案　主謀等13人認罪　下月求情

18人涉嫌在2016年至2020年串謀詐騙永明金融及富衛保險兩間保險公司，透過15名「傀儡保險代理」經手處理近478份保單，騙取相關保險公司共約5,200萬元佣金，當中包括案中主謀等人被廉署起訴串謀詐騙及串謀洗黑錢等罪名。

女主謀盧彥樺今日(23日)在區域法院承認所有控罪，被招攬成「傀儡保險代理」的12人亦承認在他們沒有參與保險買賣下，借出銀行戶口收受保單佣金。

區域法院法官林偉權把13名認罪被告的求情押後至12月21日再處理，而盧彥樺丈夫兼富衛前保險代理郭浩良被控的兩項串謀詐騙罪名則由區域法院法庭存檔。至於4名早前在區域法院否認串謀洗黑錢及串謀詐騙罪名的被告，案件訂於明年3月20日作審前覆核，5月12日開審。



廉政公署。（資料圖片）

18名案發時年齡介乎23至59歲的被告，依次為盧彥樺、郭浩良、郭潤芳、鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣、梁紫穎、毛詠嫻、羅雅穎、陳家裕、林曉東、林煒傑、顏梓定、黃卓立、胡健良、周玉田、江梓瑩及張皓翔 。他們共被控2項串謀詐騙及18項串謀洗黑錢罪，女主腦盧彥樺今承認所有控罪，當中12名被告各承認1項串謀詐騙或串謀洗黑錢罪，其餘控罪及女主腦盧彥樺的丈夫郭浩良的所有控罪則存檔法庭。毛詠嫻、羅雅穎、顏梓定及江梓瑩4人早前否認控罪，案件排期明年5月12日開審。

女主謀盧彥樺今日(23日)在區域法院承認所有控罪，被招攬成「傀儡保險代理」的12人亦承認在他們沒有參與保險買賣下，借出銀行戶口收受保單佣金。（資料圖片）

廉署指，早前接獲有關「傀儡保險代理」的貪污投訴遂展開調查，發現盧彥樺於2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衛。盧彥樺向部份人士表示，他們為「傀儡保險代理」，入職後無須招納客戶。

廉署調查發現，盧彥樺串謀涉案富衛保險代理，訛稱由盧彥樺招攬入職富衛的保險代理，分別是272份保單申請的經手代理。此外，盧彥樺又串謀郭潤芳及涉案香港永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入香港永明的保險代理，分別是206份保單申請的經手代理。

由於香港永明及富衛不知悉有關勾當，因而批准上述478申請，並分別向盧彥樺團隊和郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼共逾2,200萬元及共逾2,900萬元，而該478份保單申請主要涉及高佣金保險產品，大部份保單最終「斷供」並告失效。

案情又透露，盧彥樺要求「傀儡保險代理」收取該兩間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部分金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬元，而用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。