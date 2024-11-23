大熊貓光影盛夜匯演｜合唱生日歌賀BB滿百日　觀眾遺憾未能見真身

大熊貓龍鳳胎BB誕生滿100日，海洋公園今日（23日）舉行百日慶典，今晚7時在園內夢幻水都人工湖上演期間限定的大熊貓主題「光影盛夜」多媒體表演，雙胞胎寶寶投影、舞動的噴泉和大型水幕特效，伴隨著祝福，點亮整個夜空。限定版水幕表演開始不久，在現場音樂帶領下，觀眾以廣東話、普通話及英語唱生日歌，賀大熊貓龍鳳胎BB誕生滿100日。



海洋公園夢幻水都人工湖11月23日晚舉行限定的光影匯演，在黑幕中有大型水幕特效、舞動的噴泉及雙胞胎寶寶投影。（黃浩謙攝）

海洋公園夢幻水都人工湖11月23日晚舉行限定的光影匯演，在黑幕中有大型水幕特效、舞動的噴泉及雙胞胎寶寶投影。（黃浩謙攝）

呂先生帶同一對子女入園看熊貓，逗留到晚上觀賞光影匯演。他認為大熊貓BB的環節很震撼，「之前都沒有，生日歌響起時很有感覺，又用粵語、普通話、英語唱生日歌」，又指唯一遺憾是未能親眼見到大熊貓BB。

呂先生（中）11月23日帶同一對子女入海洋公園看熊貓，逗留到晚上觀賞光影匯演。（黃浩謙攝）

溫女士同樣表示，對於合唱生日歌環節感難忘，「好開心，同家姐細佬慶祝百日宴。」她又指，今日較早前到威威劇場觀看大熊貓BB實時直播，「感覺Ok，平時睇唔到睇佢哋直播。」

11月23日 海洋公園夢幻水都人工湖大熊貓主題「光影盛夜」多媒體表演



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11月23日 海洋公園大熊貓BB百日宴



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