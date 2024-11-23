MIRROR演唱會｜阿Mo肌肉明顯增強　治療團體讚訓練猶如職業運動員

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林今晚（23日）在代禱信透露，阿Mo經過3個多月「腦肌刺激器」輔助治療下，肌肉有明顯增強，除手指伸直的筋腱和手腕向上關節仍有待日後改進外，其餘上肢的關節在治療師的引導下，保持了良好的活動能力。Mo父更說，治療團隊誇讚阿Mo的訓練如同職業運動員，甚至有過之而無不及。



阿Mo經過3個多月「腦肌刺激器」的輔助治療下，肌肉的確有明顯的增強，除手指伸直的筋腱和手腕向上關節仍有待日後改進外，其餘上肢的關節在治療師的引導下，保持了良好的活動能力。（羅乃萱Facebook）

Mo父在最新一封代禱信中提到，阿Mo在「刺激器」的刺激下，治療師帶動阿Mo上肢的各關節和肌肉進行抗力訓練，強化肌肉活動的神經記憶及暫時不能自主活動的肌肉和關節的素質。

他稱經過3個多月「刺激器」的輔助治療，阿Mo的肌肉的確有明顯的增強，除了手指伸直的筋腱和手腕向上關節仍有待日後改進外，其餘上肢的關節在治療師的引導下，保持了良好的活動能力。

Mo父稱，負責帶領治療團隊的羅教授和劉教授常常誇阿Mo的訓練如同職業運動員，甚至有過之而無不及，可以想像得到他每天是怎樣艱苦的操練自己，甚至是風雨不改。

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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 122 (20241124 )*

*「上肢肌肉關節抗力操練 - 從被動到有限度參與(四)」*

「 因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣；只是祂沒有犯罪。 所以我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」*(希伯來書4:15-16)*

*【經文解說 (下)】*

1) 「耶穌也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪」，*這並不是指到耶穌像我們經歷了今天所面對各類形的試探，而是指祂承受了各類型試探的不同【程度】*。耶穌經歷了最終極的試探壓迫，卻能忍受到底而沒有絲毫妥協、跌倒或犯罪。因此，祂完全明白我們在不同受試探時遇上的掙扎。

2) 耶穌體恤我們的軟弱與困惑，所以我們只管坦然無懼的來到祂面前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。

*【我們的經歷 (下)】*

1) *從傳統醫學角度看，認為這樣嚴重的創傷近乎不可逆轉的*。治療的頭兩年，從穩定維生的基本條件，預防感染對脆弱身體的沖擊，到醫生教授怎樣處理造口和身體插上的喉管，甚至怎樣安全地拔除這些裝置，避免對身體造成不良影響。

2) *整個過程可胃一步一驚心*。因為任何一個關鍵環節未能有突破的話，阿MO的復康進度可能會被打回原形。在這困難的過程中，我們唯有依靠聖經的應許，來到神的施恩座前，因為祂能體恤我們的軟弱，賜下恩惠和幫助。我們也多次經歷到神奇妙的作為。

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*(一) 啟言 (Mo)：創新手術後的治療 (4)*

1) *【治療過程和反應】：(4) 上肢肌肉關節對抗治療操練*

a) *對失去了一切活動能力，暫時四肢癱瘓的阿MO來說，的確是經歷了一個尋常人沒有辦法想像的治療過程*。一方面要盡力維持不能活動的肌肉和關節的柔軟度和靈活度，才能有條件接受進一步有可能有的治療；一方面也要面對心境時常需要調整，不陷入對治療沒有幫助的自怨自艾中。

b) *負責帶領治療團隊的羅教授和劉教授常常都誇阿MO的訓練如同職業運動員，甚至有過之而無不及*。可以想像得到他每天是怎樣艱苦的操練自己，甚至是風雨不改。

c) 人體的上肢最基本活動，是依賴幾個主要關節帶動上肢肌肉的運作。*在「刺激器」的刺激下，治療師帶動阿MO上肢的各關節和肌肉進行抗力訓練*。不單是強化肌肉活動的神經記憶，更是強化暫時不能自主活動的肌肉和關節的素質。

d) *經過這三個多月「刺激器」的輔助治療，阿MO的肌肉的確有明顯的增強*。除了手指伸直的筋腱和手腕向上關節仍有待日後改進外，其餘上肢的關節在治療師的引導下，保持了良好的活動能力。

e) *每天幾次的拉筋對阿MO來說是很重要*，這是令他一直維持有條件面對每天的治療關鍵。

2) *【禱告】*

a) 感謝神，在「刺激器」的輔助，使阿MO在肢體活動方面取得進步，並祈盼能有助神經和肌肉的記憶，最終幫助神經線有機會生長，使他日後可以不需要再用「刺激器」而能自主活動。

b) 祈盼阿MO能以堅韌的心態和充足的力量，投入這如全職運動員般的每日操練，並能產生果效。

*(二) Mo爸媽：【親情】*

1) *作為父母家人，能夠在兒女患難中與他們同行是一份恩典，雖然內心難免忐忑不安，但也感到欣慰，因這也是一種親情的體現*。在阿MO有需要的時候，也為他聯絡跟進相關的人士，特別在過去尋找合適照顧他的人，現在她們總算是掌握穩定了。還有購買所需的衛生及基本生活物資用品，林林總總看似簡單，但卻也得花上不少的心思和行動呢！

2) MO爸除了每天留在醫院「辦公」，也要教書和負責一些分享講座，當然少不了預備每週的「代禱信」；而MO媽則每週有一些時間協助照顧幾位孫兒。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「122 上肢肌肉關節抗力操練 - 從被動到有限度參與 」*