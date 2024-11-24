港珠澳大橋封閉｜有搭巴士往澳門市民不知安排　需在機場下車滯留

粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽今早（24日）舉行，為配合賽事，港珠澳大橋早上一度封閉至中午，香港口岸旅檢大樓亦於6時半起暫停服務，不少巴士路線暫停經過港珠澳旅檢大樓。但有擬往澳門一日遊的乘客不知悉相關封橋安排，乘巴士至機場被通知下車，無奈在機場等候3個多小時，至港珠澳大橋及口岸重開，該乘客稱：「本身驚夜啲多人，先早少少到，點知咁樣！」



有乘客不知悉相關安排，乘巴士至機場被通知下車，需在機場等候三個多小時。（賴卓盈攝）

全運會公路單車測試賽今早9時舉行，料車隊於早上10時20分進香港賽段，港珠澳口岸於上午6時半至中午12時半封閉。不少巴士路線期間均不經港珠澳大橋口岸，並於窗邊貼上告示。機場一號客運大樓亦有職員舉起告示，提醒乘客不經港珠澳口岸。

從港島搭巴士過來的陳小姐，本身打算經港珠澳口岸前往澳門。惟她今早上車時並無留意到巴士上的告示，直至打開九巴應用程式，才見到取消巴士站的資訊。她指，巴士上至少有10人都沒有留意到告示，直至在機場站被職員通知下車，才了解相關安排。「（告示）可以多啲囉，如果啲人唔睇網上資訊，應該都唔會知。」

來自泰國的麥婆婆，今早9時已在機場下車。她稱原本打算乘搭巴士到港珠澳口岸，再前往澳門，當到達機場站，才獲通知港珠澳口岸暫停開放。她雖然見到巴士有張貼告示，但因不諳中英文，故沒有理會。她稱：「本身驚夜啲多人，先早少少到，點知咁樣！」她感到無奈，幸好沒有預訂任何付費活動或行程，只好在機場等待到口岸開放再過去。

全運會公路單車測試賽今舉行，港珠澳口岸於上午6時半至中午12時半封閉。不少巴士路線期間均不經港珠澳大橋口岸，並於窗邊貼上告示。（賴卓盈攝）

此外，因應公路單車測試賽，北大嶼山公路及迪士尼樂園附近路段，也會在早上10時半至中午12時實施交通管制措施，來往機場的行車時間或會增加約30分鐘。

剛完成入住迪士尼酒店的北京旅客黃小姐，今早特意提早半小時，從酒店搭的士前往機場。她原計畫於早上10時出門，乘搭中午12時半的飛機，惟早前在迪士尼應用程式上收到通知，指今日有交通管制安排，提醒他們提早出發或改搭地鐵。她指，酒店職員亦有告訴封路時間及行程建議，認為指引清晰，未有影響行程。

全運會公路單車測試賽今舉行，港珠澳口岸於上午6時半至中午12時半封閉。不少巴士路線期間均不經港珠澳大橋口岸，並於車上貼出告示。（賴卓盈攝）

▼11月24日 全運會公路單車測試賽▼

