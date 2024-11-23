往機場注意！全運會單車測試賽港珠澳大橋周日封路　一文看清安排

粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽（單車測試賽）將於明日（24日）舉行，是首個由香港、珠海以及澳門三地舉辦的單車賽事，也是香港首次在在港珠澳大橋舉辦的公路單車賽。當日北大嶼山公路一帶會實施滾動式封路管制，預計由北大嶼山前往機場的行車時間需要增加30分鐘，會有4公里車龍。運輸署為配合賽事，當日會實施特別交通及運輸安排。

賽事當日，港珠澳大橋香港口岸將於部份時段暫停服務，其中由香港前往珠海或澳門的香港口岸旅客出境大樓離境大堂，及車輛出境廣場將於上午6時30分至下午12時30分，暫停服務5小時；部份「A線」及「E線」巴士路線需要改道，不經香港口岸。而港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車將於測試賽舉行期間暫停服務。大會早前呼籲，如市民需前往機場，應盡量使用機場快線。



公路單車測試賽11月24日踩經港珠澳大橋，澳門方面公布當日上午至中午封橋。（資料圖片)

口岸暫停服務

賽事當日，港珠澳大橋香港口岸將於部份時段暫停服務，由香港前往珠海或澳門的香港口岸旅客出境大樓離境大堂，及車輛出境廣場將於上午6時30分至下午12時30分暫停服務；由珠海或澳門前往香港的珠海口岸及澳門口岸邊檢大樓及車道，將於上午8時至下午12時30分暫停止人員和車輛進入。珠海九洲港與香港之間的部分跨境渡輪服務將於2024年11月24日測試賽期間暫停。



港珠澳大橋香港口岸。（資料圖片/梁鵬威攝）

道路封閉

以下路段將於單車測試賽當日，在以下指定時間封閉，禁止所有車輛駛入（與賽事相關的車輛除外）:



1. 順朗路（回來方向）由上午6時30分至下午2時;



2. 屯門赤鱲角隧道公路南行往順朗路的通道，由上午6時30分至下午2時;



3. 屯門赤鱲角隧道公路南行往港珠澳大橋香港口岸出境車輛清關廣場的通道，由上午6時30分至下午12時30分;



4. 連接港珠澳大橋香港口岸至順朗路的通道由上午6時30分至下午2時;



5. 連接赤鱲角道東行至港珠澳大橋香港口岸出境車輛管制站的通道由上午6時30分至下午12時30分，;



6. 連接赤鱲角道東行至順朗路的通道，由上午6時30分至下午2時;



7. 連接北大嶼山公路西行往順朗路的通道，由上午6時30分至下午2時; 及



8. 連接北大嶼山公路東行至順朗路的通道，由上午6時30分至下午2時



北大嶼山公路往機場方向。（資料圖片）

交通改道

封路期間，運輸署將會實施以下交通改道措施：



屯門赤鱲角隧道公路南行線或港珠澳大橋香港口岸往北大嶼山公路方向的受影響車輛，將改經赤鱲角公路（西行）、東岸路（南行）、觀景路（北行）、駿運路交匯處、機場路（南行）及北大嶼山公路;



於北大嶼山公路往屯門赤鱲角隧道公路或港珠澳大橋香港口岸方向的受影響車輛，將改經機場路（北行）、東岸路（北行）、赤鱲角公路（北行）及屯門赤鱲角隧道公路或港珠澳大橋香港口岸; 及



往屯門赤鱲角隧道的入境私家車及貨車將改經赤鱲角公路（西行）、航天城交匯處、赤鱲角公路（東行）及屯門赤鱲角隧道公路。



臨時交通安排詳情。（運輸署網頁資料）

臨時交通安排詳情。（運輸署網頁資料）

交通管制

視乎實際比賽時間， 北大嶼山公路（回來方向）、竹篙灣公路（回來方向）、神奇道（回來方向）及幻想道（回來方向）將於上午10時至下午12時實施滾動式交通管制。視乎交通情況，警方可能會暫停北大嶼山公路（西行）至竹篙灣公路支路的交通不超過30分鐘（以實際賽事時間為準），以便實施交通管制措施。



公共交通安排

東涌綫將於賽事當日上午9時30分至上午11時30分，加密列車班次至5.5分鐘一班。測試賽舉行期間，機場快綫及迪士尼綫會因應乘客需求加強服務，而其他港鐵綫則維持正常服務。



專營巴士服務

城巴A10, A11, A12, A17, A21, A22, A23, A25, A26, A28, A29及B5，以及龍運巴士 A30, A31, A32, A38, A41, A41P, A42, A43, A46 及 A47X等往市區 / 新界 / 欣澳公共運輸交匯處的巴士線，將於賽事當日上午10時15分之前，以及下午1時15分至2時之間，改經順匯路、赤鱲角道、東岸路、觀景路、駿運路交匯處、機場路及北大嶼山公路；上午10時15分至下午1時15分之間，改經暢連道、機場南交匯處、機場路及北大嶼山公路。



城巴A17, A23, A25、LWB A30, A42及A46等往機場的巴士線，頭班車至上午10時30分改途經北大嶼山公路、機場路、暢航路、機場路及暢連路；上午10時30分至下午2時改經北大嶼山公路、機場路、暢航路、機場路、暢連路、航天城交匯處、赤鱲角路及順暉道。



城巴B5往港珠澳大橋香港口岸巴士線，改經北大嶼山公路、機場路、暢連路、機場南交匯處、暢連路、航天城交匯處、赤鱲角路及順暉路。



新大嶼山巴士B6往東涌滿東邨，改經順匯路、赤臘角路、東岸路、赤臘角南道、順東路及裕東路；往港珠澳大橋香港口岸則改經順東路、赤臘角南路、觀景路、東岸路、赤臘角路及順暉路。



龍運巴士E33, E36及E37等往屯門/元朗的巴士線，改經達東路、順東路、赤臘角南路、觀景路、東岸路及赤臘角路。



龍運巴士E33, E33P, E36及E37等往機場的巴士線，改經屯門赤鱲角連接路、赤鱲角路、東岸路、觀景路、赤鱲角南路、東涌海濱路、裕東路、東涌東交匯處、裕東路及順東路。



龍運巴士E37C往機場巴士線，改經屯門赤鱲角連接路、赤鱲角道、東岸路、觀景路及駿運路交匯處。



龍運巴士E36A往東涌方向，改經屯門赤鱲角連接路、赤鱲角道、東岸路、觀景路、赤鱲角南路、東涌海濱路及迎喜路；往元朗方向則改經迎喜路、東涌海濱路、赤臘角南路、觀景路、東岸路及赤臘角路。



龍運巴士R33往迪士尼方向，改經赤鱲角道、航天城交匯處、暢連路、機場南交匯處、機場路及北大嶼山公路。



其他往機場的車輛，需改經北大嶼山公路、機場路、暢連路、機場南交匯處、暢連路、航天城交匯處及赤鱲角道。



為配合上述巴士改道，下列受影響的巴士路線將實施臨時巴士站安排:

城巴A10, A11, A12, A17, A21, A22, A23, A25, A26, A28, A29; 及LWB A30, A31, A32, A33X, A34, A36, A37, A38, A41, A41P, A42, A43, A46及A47X等巴士路線，往市區 / 新界方向的港珠澳大橋香港口岸巴士站將於上午10時15分至下午1時15分暫停服務；往機場的則由頭班車起暫停服務至上午10時30分。



城巴A17, A23, A25; 及龍運巴士A30, A42 及 A46等往機場的巴士路線，將於上午10時30分至下午2時，改經暢航路先前往一號客運大樓，然後再到港珠澳大橋香港口岸。



龍運巴士E33, E36 及 E37往屯門/元朗的巴士路線，在順東路裕東苑的巴士站將於上午6時30分至下午2時暫停服務。受影響的乘客可使用富東廣場外的達東路巴士站。



港珠澳大橋穿梭巴士。（資料圖片）

另外，港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士及跨境出租車將於測試賽舉行期間暫停服務。港珠澳大橋穿梭巴士的最後一班車時間為上午7時30分。

單車測試賽當日上午10時20分至上午11時50分，竹篙灣公路（回來方向）、神奇道（回來方向）及奇幻道（回來方向）實施交通管制期間，受影響範圍內的停車場及酒店將禁止車輛進出，管制時間約為30分鐘，以實際比賽時間為準。計劃將車輛停泊在這些停車場和酒店的駕駛者，請在實施交通管制措施前將車輛停泊在這些停車場和酒店，並需要注意車輛在封路解除前無法離開酒店和停車場。

在上述特別交通安排區域內發現任何非法停放的車輛，警方可能會將其拖走，恕不另行通知。

公路單車測試賽11月24日踩經港珠澳大橋，澳門方面公布當日上午至中午封橋。（資料圖片)

公路單車測試賽11月24日踩經港珠澳大橋，澳門方面公布當日上午至中午封橋。（資料圖片)

路程跨越港珠澳三地全長230公里 香港段賽事需時1.5小時

測試賽為男子個人賽，由早上9時至下午2時半左右，而香港段賽事需時約1.5小時，由上午10時20分到11時50分。賽事由來自內地及港澳的23支隊伍、總共71名選手參加。賽事路程跨越三地，全長230公里，其中珠海段（包括來回港珠澳大橋）長160.7公里、香港路段長55.8公里，而澳門路段則長13.5公里。

選手將會由珠海博物館出發，通過澳門路段後，由港珠澳大橋前往香港，沿北大嶼山公路，經過香港迪士尼樂園再折返北大嶼山公路，登上港珠澳大橋後，再進入橫琴，最後返回珠海博物館。

至於香港段，港珠澳大橋的東行路線，即從珠海、澳門前往香港方向，將會由早上9時至到中午12時30分實施臨時管控措施；而從香港分別前往兩地的西行路線，將會由由早上7時30分至12時30分實施臨時管控措施。

全運會統籌辦主任楊德強呼籲，公眾應及早規劃行程以及盡量乘搭港鐵。（資料圖片/盧翊銘攝）

暫停「港車北上」當日早上6時至12時預約

當日早上6時至12時「港車北上」的預約將會暫停，視乎現場交通管理安排，預約在中午12時到下午6時重開，透過「港車北上」以及其他方法前往澳門以及珠海的車輛，需於中午12時30分後才可進入通關廣場。