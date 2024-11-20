全運會單車測試賽｜港珠澳大橋周日封橋　往機場公路料車龍4公里

粵港澳公路單車賽暨第十五屆全國運動會公路單車測試賽下周日（24日）舉行，是首個由香港、珠海以及澳門三地舉辦的單車賽事，也是香港首次在在港珠澳大橋舉辦的公路單車賽。全運會統籌辦主任楊德強指，屆時北大嶼山公路一帶會實施滾動式封路管制，料當日由北大嶼山前往機場的行車時間需要增加30分鐘，會有4公里車龍，籲當前往機場及迪士尼樂園的巿民及早規劃，並盡量使用港鐵迪士尼綫。



全運會公路單車測試賽｜路程跨越港珠澳三地全長230公里

楊德強表示，測試賽為男子個人賽，舉行時間由早上9時至下午2時半左右，由來自內地及港澳的23支隊伍、總共71名選手參加。賽事路程跨越三地，全長230公里，其中珠海段（包括來回港珠澳大橋）長160.7公里、香港路段長55.8公里，而澳門路段則長13.5公里。

選手將會由珠海博物館出發，通過澳門路段後，由港珠澳大橋前往香港，沿北大嶼山公路，經過香港迪士尼樂園再折返北大嶼山公路，登上港珠澳大橋後，再進入橫琴，最後返回珠海博物館。

香港段賽事需時1.5小時

楊德強料，車隊在香港段進行賽事需時1.5小時，由上午10時20分到11時50分。他表示，辦公室與10多個相關部門及相關機構，進行實地考察、測試以及演練，確保選手安全。

比賽當日，港珠澳大橋的東行路線，也就是從珠海、澳門前往香港方向，將會由早上9時至到中午12時30分實施臨時管控措施；而西行路線，也就是從香港分別前往兩地，將會由由早上7時30分至12時30分實施臨時管控措施。

楊德強表示，實施臨時管制期間，禁止所有車輛使用港珠澳大橋，旅客或車輛想在措施管制前離開香港，需於早上6時30分前抵達香港口岸旅檢大樓，或車輛通關廣場，以便有足夠時間辦理通關手續，而大樓及廣場將在6點半截龍。

楊德強亦預計，到時由北大嶼山前往機場的行車時間需要增加30分鐘，會有4公里的車龍，他呼籲市民及旅客規劃行程留充裕時間、盡量使用鐵路服務、避免賽事期間開車前往迪士尼樂園、東涌及機場。

迪士尼樂園幻想道設觀賞區

此外，由於香港賽段的路線主要設在邊境禁區範圍以及高速公路，楊德強指會在迪士尼樂園幻想道設觀賞區，可容納數百名觀眾。

全運會統籌辦主任楊德強呼籲，公眾應及早規劃行程以及盡量乘搭港鐵。（盧翊銘攝）

北大嶼山公路等「滾動式」封路 車隊抵達有關路段前後才作出管制

楊德強又提到，香港賽區相關道路，包括北大嶼山公路等進行「滾動式」封路、即是當車隊抵達有關路段前後才會作出管制。

籲當日往機場及迪士尼樂園巿民盡量使用港鐵迪士尼綫

警方表示，預計前往巿區相關路段的車輛會較平日需時增加30分，並估計會有4公里車龍，大會呼籲當日前往機場及迪士尼樂園的巿民及早規劃，並盡量使用港鐵迪士尼綫。

香港警務處新界南總區高級警司（行動）鄭威鍵表示，警方於比賽當日調配人員到香港口岸旅檢大樓、車輛通關廣場的附近道路疏導交通，市民如有疑問，到時可諮詢警方。

他透露，為配合測試賽，順朗路的來回方向將於早上6時30分至下午2時封閉，而其他賽事路段，包括北大嶼山公路、竹篙灣公路、神奇道以及幻想道則會實施滾動式臨時交通管制，也就是單車隊進入比賽路段前會截停其他車輛行駛，單車隊通過路段後會回復通車；又指隨着車隊進入大嶼山路段後，警方會動態進行分段式開放及封閉，確保選手能安全前行。

香港警務處新界南總區高級警司（行動）鄭威鍵呼籲駕駛人士，前往有關路段時或能目睹賽事進行，司機需注意駕駛安全、切勿分心。（盧翊銘攝）

運輸署首席運輸主任王伯健表示，比賽當日的跨境公共運輸服務亦會有相應改動。前往珠海及澳門的金巴尾班車，將會在早上7時30分由香港開出；而由澳門及珠海前往香港的金巴尾班車，將由早上8時30分別由兩地開出。他料金巴服務會由中午12時30分逐步回復，金巴公司會在網上及3個口岸售票區發布相關消息。

王伯健指，來往香港國際機場禁區海天客運碼頭以及珠海口岸的接駁巴士，會在當日早上暫停服務，而接駁海天客運碼頭及澳門的尾班車則會由早上7時30分從澳門開出，前往澳門的接駁巴士服務則於早上暫停。

至於機場接駁巴士則會在比賽當日的下午2點全面恢復服務，王伯健表示，運輸署亦通知深圳皇崗口岸、皇巴以及其他直巴營辦商，提醒該日將出現有出入境人次轉移，相關機構會留意人次，並於有需要時加強服務。

暫停「港車北上」當日早上6時至12時預約

為配合賽事進行，王伯健表示已暫停「港車北上」於當日早上6時至12時的預約，視乎現場交通管理安排，預約在中午12時到下午6時，透過「港車北上」以及其他方法前往澳門以及珠海的車輛，需於中午12時30分後才可進入通關廣場，運輸署會將有關詳情透過電郵發放予「港車北上」及兩地牌的車主。