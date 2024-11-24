綜援｜就業支援變做義工　學者憂難助就業　孫玉菡：佢有能力工作

現有綜援計劃下的就業支援服務，將於明年9月結束，政府擬推行新的失業受助人士支援計劃取代，新計劃將要求15至59歲健全失業受助人，須每周「無償工作」一次。有學者關注當局形容新計劃「運作較精簡」，或意味將縮減原有的就業輔導，擔心或令受助人更難減低就業障礙。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）出席活動後，回應有關新計劃的效用，他指現時綜援個案中，有約1.6萬宗屬健全失業的成年人，「呢萬幾人，我哋覺得佢有能力去工作，都唔希望佢攞咗綜援之後，好似同社會脫咗節咁。」他又認為，新計劃對多方面也有好處，既讓受助人為社會做事，也鼓勵他們接觸社會，重拾動力投入社會、甚或重新接受教育。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／黃浩謙攝）

政府早前在立法會福利事務委員會特別會議上指，現有綜援計劃下的就業支援服務，將於明年9月結束，擬推行新的失業受助人士支援計劃取代，屆時15至59歲健全失業受助人，須每周「無償工作」一次，每次至少一小時，違反會被停發7日綜援金額。

有學者早前已指出，「無償工作」對失業受助人並非新事，惟近年當局較着重於就業支援，擔心在「運作較為精簡」新計劃下，或意味當局將減少就業支援的支出，失業受助人因而失卻現有密集的就業輔導及支援，其就業障礙將更難消除。

孫玉菡：呢萬幾人有能力工作，唔想佢脫節！

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動後接受傳媒訪問，被問及新計劃的效用，他回應指，現時綜援下有多類個案，約1.6萬宗屬健全失業的成年人，約6,000宗年齡少於50歲，另有各5,000宗分別為50至60歲、及60至64歲。

呢萬幾人，我哋覺得佢有能力去工作，都唔希望佢攞咗綜援之後，好似同社會脫咗節咁。 勞工及福利局局長孫玉菡

他說：「呢萬幾人，我哋覺得佢有能力去工作，都唔希望佢攞咗綜援之後好似同社會脫咗節咁。」所以當局提出新計劃，想令他們與社會有交接點，「做義工、無償工作」是可行方法，「呢個一定做得到喇，社會上有咁多需要。」

他續指，新計劃對多方面也有好處，既讓受助人為社會做事，也鼓勵他們接觸社會，重拾動力投入社會、甚或重新接受教育。

上周五一連發生兩宗致命工業意外，其中一宗有男工維修扶手電梯時，意外跌落扶手電梯的窿被困。（黃偉民攝）

當局關注一日兩宗致命工業意外 正調查有否跟足施工程序

另外，就上周五一連發生兩宗致命工業意外，孫玉菡表示高度關注，也為兩名工友因工業意外離世感痛心。他續指勞工處已全速調查，並已向兩涉事地點發出停工通知書。他指，調查主要方向會看涉事地點及人士有否跟足程序及指引進行工作。

被問到既然重視工業意外，勞工處會否在每次意外後均舉行記者會公布詳情，他則指調查需時，難第一時間公布事故所有細節，也因為往後或涉檢控，要待檢控結束才合適進行公布。

孫玉菡又提到，未來要再加強宣傳及教育，指出職業安全要靠各持份者共同努力，而當局也會繼續想不同方法，例如修訂工作守則。