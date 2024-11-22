失業綜援無償工作｜每周一小時是義工還是實習？社協關注在職培訓

綜援計劃下的就業支援服務將於2025年9月完結，政府擬推出新計劃，15至59歲失業健全綜援受助人每周至少參與一次「無償工作」，違反規定者及其家庭將被停發7日綜援金額。社協副主任施麗珊聽到社署擬推行的新計劃，也思疑「無償工作」即「做義工」，她說關注受助人去哪些機構工作、以及工作期間機構有否為他們提供培訓，認為這些安排將會影響受助人的無償工作到底是做義工、還是能提供工作體驗的實習。她指出，即使新計劃下無個案管理人員與受助人定期會面，仍然需要有人統籌及跟進受助人「無償工作」的情況。



社署擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，要求15至59歲失業健全綜援受助人，每周參與一次由營辦機構安排的無償工作，每次至少一小時。（資料圖片）

社署擬推新計劃取代綜援下的就業支援服務

按社署規定，現時15至59歲失業健全綜援受助人，除有合理原因不能工作，例如就學、照顧幼兒、殘疾家人等，否則必須接受就業支援服務。在服務中，他們須與非政府機構個案管理人員會面、及持續求職。

這項服務將於2025年9月完結，社署擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，取代原有服務。新計劃下，15至59歲失業健全綜援受助人，每周參與一次由營辦機構安排的無償工作，每次至少一小時，違反規定者及其家庭將被停發7日綜援金額。

社協副主任施麗珊。（資料圖片／盧翊銘攝）

「無償工作」是做義工還是工作實習？

社協副主任施麗珊表示，在現有的就業支援服務，若受助人未能成功求職，也有機會獲安排做義工。聽到社署擬推行的新計劃，她也思疑「無償工作」即「做義工」。

提到當局今早在立法會福利事務委員會特別會議上，一直強調冀計劃讓受助人培養工作習慣，她表明關注受助人去哪些機構工作、以及工作期間機構有否為他們提供培訓，認為這些安排將會影響受助人做無償工作到底是做義工、還是工作實習。

新計劃衍生負面標籤？施麗珊：相信社福機構本身較包容

問到怕不怕新計劃會衍生負面標籤，她認為視乎安排，但相信社福機構本身較包容、且有不少義工，會相對容易處理。她也建議，當局因應受助人的能力，與不同公司協商，安排實習機會，「畀佢練習下，試下呢個行業，知道下個情況；間公司都知道佢能力同情況，會教佢，咁佢咪融入啲。」

勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠指，現有就業支援服務已提供相當密集輔導，但仍有部份人就業就學意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故希望以另一模式的服務再推動。（立法會直播截圖）

施麗珊指宜逐一分析個案 了解未能就業真正原因

當局今早在立法會也提到，現有服務提供相當密集輔導，惟仍有部份人就業意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故擬借助另一模式的服務再推動。

施麗珊指，「如果有效性有效，（政府）要諗一個新嘅，都可以去諗。」不過，她建議當局應逐一審視及分析個案，了解他們未能就業的真正原因。

她舉例，見過有街坊50多歲因患病、身體轉差，但又未至於傷殘，體力未能應付工時較長的全職工作，市面上又無工時較短、適合他的工作，「呢個唔係佢無動力，係能力上同市場配對唔到。」她續說，「我懷疑好多人（失業綜援受助人）係病、有好多嘢有啲問題，又未寫到佢傷殘，比人當咗係失業。」

有人「唔夠錢返工」 宜考慮津貼交通費、膳食費

施麗珊也提到，知道有些失業綜援受助人「唔夠錢去返工」，因未能支付車費跟飯錢而受到限制，「尤其是佢唔係原區返工。」據其理解，原有服務是有考慮到後者，會為受助人提供額外交通費及膳食費，建議新計劃也要考慮這些情況。

新計劃無個案管理人員 仍需有人統籌及跟進個案

在社署新計劃下，再無個案管理人員與受助人定期會面，但她相信仍然需要有人統籌及跟進受助人「無償工作」的情況。她指出，綜援受助人目前不一定有社工跟進，建議所有綜援個案均須先經社工評估，分析其服務需要，再提供服務專介及協助。