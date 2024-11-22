失業綜援須無償工作　學者不解為何走回頭路　憂受助人失就業支援

綜援計劃下的就業支援服務將於明年9月完結，政府擬推出新計劃，要求15至59歲健全失業受助人每周參與一次「無償工作」。嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指，社署給失業綜援受助人的支援中，早有安排受助人參與社區工作，在2003年更要求一星期三日的社區工作，但自2017年，當局已不再要求受助人做義工，轉而著重就業支援，新計劃如走回頭路。



歐陽達初表明對新計劃有疑問，不解每周強制一次無償工作如何幫助受助人求職就業。他指出，停留於申領失業綜援的人，通常是有多重困難的弱勢人士，現有的就業支援服務透過密集的輔導，按其需求提供不同介入，以至能在中長期逐步減低他們的就業障礙，擔心未來受助人會失去重要支援。



歐陽達初表明，對新計劃有疑問，不解每周強制一次無償工作如何幫助受助人求職就業。（資料圖片）

政府今早（22日）在立法會福利事務委員會特別會議上表示，社署擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，取代綜援計劃下現有的就業支援服務。新計劃將要求15至59歲失業健全綜援受助人，每周須至少參與一次「無償工作」，融入社會，違反會被停發7日綜援金額。

「無償工作」非新事 早年曾要求一周三天社區工作

當局形容新計劃運作「較為精簡」，重點在於透過無償工作協助參加者融入社會。嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初則指出，新計劃如走「回頭路」，並指回顧社署給失業綜援受助人的支援中，早有安排受助人參與「社區工作」。

社署早在1999年落實自力更生支援計劃時，已要求15至59歲健全失業受助人參與社區工作。及後在2003年，社署推出加強措施，為受助人進行更多工作配對，同時也加強社區工作，失業受助人須參與一星期三日的社區工作。

社署擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，要求15至59歲失業健全綜援受助人，每周參與一次由營辦機構安排的無償工作，每次至少一小時。（資料圖片）

2017年轉向著重就業支援 歐陽達初：無償工作一日會比𠵱家好？

歐陽達初指，2003年失業綜援個案高達四五萬宗，令政府有意欲引入上述加強措施，但至2017年開始，當局已不再要求受助人做義工，著重於就業支援。

他估計，當局及合作機構當時也應該留意到做義工無助於受助人求職，「政府都係肯定個就業支援嘅重要性。所以喺呢個背景底下，今日去講呢個轉變（新計劃）就有少少疑問。」

「如果只係叫緊佢哋強制無償工作一日，點樣會比𠵱家好呢?有咩證據會覺得咁樣係有效過𠵱家個服務呢?呢個係一個問題。」

勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠指，現有就業支援服務已提供相當密集輔導，但仍有部份人就業就學意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故希望以另一模式的服務再推動。（立法會直播截圖）

對象多為有多重困難弱勢人士 難靠主流服務培訓就業

政府在交予立法會福利事務委員會特別會議的文件中，寫道新計劃運作較精簡，歐陽達初相信有機會指向減少就業支援的支出，意味新計劃或不再有職業配對、再培訓的配對、就業輔導。

縱然如當局所講，僱員再培訓局、勞工處有類似支援，歐陽達初指出，全球多地為申領失業福利的人士提供的就業支援大多較「度身訂造」，上述兩者提供的支援，未必能針對失業綜援受助人的需要。

「你落得到去安全網嘅人，都係啲相對弱勢嘅。」歐陽達初直指，一般的失業人士在經濟好轉後，便會找到工作離開「綜援網」，仍然申領失業綜援的人，通常是有多重困難的弱勢人士，例如欠工作經驗的單親家長、心理及精神健康上需支援的人、有成癮問題的人等，「呢啲唔係咁易去返主流嘅服務。」

歐陽達初表示，現有的就業支援服務有其功能，透過密集的輔導，並按受助人的需求，提供不同介入，以至能在中長期逐步減低他們的就業障礙。（資料圖片/鄭子峰攝）

現有服務密集且度身訂造 憂受助人將失去重要支援

歐陽達初認為，現有的就業支援服務有其功能，透過密集的輔導，並按受助人的需求，提供不同介入，除求職輔導，還包括幫受助人重建自信、認識自己等，以至能在中長期逐步減低他們的就業障礙。

他表示，政府提出的新計劃，若再無個案管理人員、又無這種密集、且度身訂造的服務，擔心受助人會失去重要支援，「咁點樣可以幫到佢哋就業，或者消除到佢哋就業嘅障礙?」